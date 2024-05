„Zyskali wszyscy Europejczycy”. Prasa o rozszerzeniu UE

„Sukces rozszerzenia UE na wschód pokazuje, że Unia Europejska może zdziałać więcej, niż przypisują jej krytycy i sceptycy. Ponieważ to, co dziś świętują prawie wszyscy, 20 lat temu było kontrowersyjne, a zwłaszcza tu, w kraju, wiele osób postrzegało to jako powód utraty dobrobytu, a nawet do przepowiadania upadku Wspólnoty. Dodatni bilans rozszerzenia na wschód to zatem kolejny powod, by podjąć w nadchodzących latach wyzwania, takich jak obiecywane przyjęcie Ukrainy czy państw bałkańskich” – pisze „Frankfurter Rundschau”.

„Nie można przy tym rozwodnić standardów UE. Pieniądze są tylko wtedy, gdy realizowane są wartości europejskie. W ten sposób UE nie tylko by rosła, ale także ograniczała wpływy Rosji. Uda się to jedynie wtedy, gdy UE w końcu zabierze się za konieczne reformy. Chodzi o politykę rolną, równowagę pomiędzy gospodarczo silnymi i słabymi regionami czy zasadę jednomyślności. To byłaby okazja, by z raczej gospodarczego sojuszu zbudować polityczny” – czytamy.

„Gigantyczny sukces gospodarczy”

Do obaw Niemców sprzed rozszerzenia nawiązuje też komentator publicznej rozgłośni Deutschlandfunk. Przypomina, jak szybko po akcesji poprawiły się wskaźniki gospodarcze państw nowej UE i ile na rozszerzeniu tylko gospodarczo zyskały same Niemcy: „Żaden inny kraj UE nie czerpie tak dużych korzyści ze współpracy z Europą Wschodnią. Tylko jeden przykład: co roku Niemcy eksportują więcej towarów do małej Słowacji niż do Indii. Ale nawet ten gigantyczny sukces gospodarczy rozszerzenia blednie w porównaniu z jego innymi osiągnięciami”.

„Fakt, że poprzez rozszerzenie UE wraz z NATO gwarantuje wolność i bezpieczeństwo dodatkowym 75 milionom ludzi, przewyższa wszelkie korzyści w zakresie dobrobytu. Do tego dochodzi to, jak zawstydzająco późno starzy członkowie UE nauczyli się od nowych, skąd bierze się największe zagrożenie dla wolności i bezpieczeństwa. Zwłaszcza niemieccy baronowie rurociągów latami nie chcieli tego słyszeć” – zauważa Deutschlandfunk.

„Zyskali wszyscy Europejczycy”

„Na rozszerzeniu UE na wschód zyskali wszyscy Europejczycy: gospodarczo, historycznie i społecznie” – pisze „Märkische Oderzeitung” z Frankfurtu nad Odrą. „Geopolitycznie Europa po podziale w wyniku II wojny światowej znów się zrosła. Pomimo utrzymujących się problemów, sąsiedzi rozwijali się tak dobrze, że patrząc na wschód, można się teraz uczyć, np. w kwestiach cyfryzacji, gospodarczego pragmatyzmu i realizmu w obszarze polityki bezpieczeństwa”.

„Jednak dalsze rozszerzanie należy dokładnie rozważyć. UE jest nadal niedostosowana do tak dużej liczby państw członkowskich i przez to zbyt często niezdolna do działania. Potrzeba reform, zanim w innych stolicach europejskich będzie mogła zabrzmieć Oda do radości” – przestrzega gazeta.