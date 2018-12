Znaczny spadek eksportu niemieckiego uzbrojenia

Niemieccy producenci broni nie będą zapewne zadowoleni z wyników kończącego się roku gospodarczego. Jak poinformowała agencja prasowa dpa, powołująca się na dane federalnego ministerstwa gospodarki, w tym roku odnotowano znaczny spadek sprzedaży uzbrojenia za granicę.

Do 13 grudnia niemiecki przemysł zbrojeniowy otrzymał zezwolenia na sprzedaż broni i innego sprzętu wojskowego na sumę 4,62 mld euro. W roku ubiegłym zezwolono mu na eksport o wartości 6,24 mld euro, co oznacza spadek o ponad 1,6 mld euro, czyli jedną czwartą. Ten trend utrzymuje się już od trzech lat. Po raz ostatni wzrost sprzedaży niemieckiego uzbrojenia odnotowano w rekordowym pod tym względem roku 2015, w którym wartość eksportu broni wyniosła 7,86 mld euro.

Eksport broni wstrzymano dopiero w listopadzie

Z odpowiedzi federalnego ministerstwa gospodarki udzielonej posłowi partii Zielonych Omidowi Nouripourowi wynika, że mimo udziału Arabii Saudyjskiej w wojnie domowej w Jemenie, była ona czwartym co do wartości sprzedanej jej broni klientem niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Saudyjczycy nabyli w tym roku w Niemczech broń za 416 mln euro. Na trzech pierwszych miejscach znalazły się: Algieria (802 mln euro), USA (506 mln euro) i Australia (432 mln euro). Sprzedaż niemieckiej broni do Arabii Saudyjskiej wstrzymano całkowicie dopiero w listopadzie, wskutek afery z zamordowaniem w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule krytycznego wobec jej rodziny królewskiej saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego.

W zasadzie rząd w Berlinie już w marcu zawarł w umowie koalicyjnej postanowienie o zakazie sprzedaży niemieckiej broni do państw "uczestniczących bezpośrednio" w wojne domowej w Jemenie. Od tego postanowienia uczyniono jednak wyjątek obejmujący sprzedaż tych systemów uzbrojenia, na które udzielono już zezwolenia.

W wojnie w Jemenie poza Arabią saudyjską uczestniczą także inne państwa położone na Półwyspie Arabskim. W odpowiedzi rządu federalnego na zapytanie klubu poselskiego partii Lewica znalazła się informacja, że w ostatnim kwartale bieżącego roku zewzolono w trybie indywidualnym na sprzedaż niemieckiej broni do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu i Kuwejtu o łącznej wartości 57, 64 mln euro. Te trzy państwa wchodzą w skład koalicji pod wodzą Arabii Saudyjskiej popierającej prezydenta Jemenu Hadiego.

Przemysł zbrojeniowy rozważa wyrównanie strat

Niemieckie formy zbrojeniowe nie są zadowolone z wstrzymania sprzedaży broni do Arabii Saudyjskiej i grożą rządowi wysunięciem roszczeń odszkodowawczych. Prezes Federalnego Związku Niemieckiego Przemysłu Produkującego na potrzeby Bezpieczeństwa i Obrony (BDSV) Hans Christoph Atzpodien zażądał od koalicji CDU/CSU i SPD aby "nie przerzucała czysto politycznych zagadnień na barki przemysłu zbrojeniowego". Jak powiedział w rozmowie z agencją dpa "w takim przypadku wchodzi, rzecz jasna, w rachubę domaganie się wyrównania poniesionych przezeń strat".

Wspomniany wyżej poseł partii Zielonych Omid Nouripour skrytykował postawę rządu federalnego, który w dalszym ciągu zezwala na sprzedań broni do państw o systemie autorytarnym i do regionów ogarniętych konfliktami". "Mimo ustaleń zawartych w umowie koalicyjnej bilans tegorocznych zezwoleń na eksport niemieckiego uzbrojenia wypada katastrofalnie", oświadczył Nouripour, specjalizujący się w polityce zagranicznej.

