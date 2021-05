Zmiany zasad wjazdu do Niemiec. Ma być łatwiej

W reakcji na spadającą liczbę zakażeń koronawirusem władze Niemiec łagodzą zasady dotyczące wjazdu do kraju. Już wkrótce obowiązywać będzie nowe rozporządzenie przygotowane przez niemieckie ministerstwo zdrowia.

Zakłada ono, że osoby w pełni zaszczepione, ozdrowieńcy, a także osoby posiadające aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa, mogą zostać zwolnione z dziesięciodniowej kwarantanny, która obowiązuje przy wjeździe do Niemiec z krajów uznanych za obszar ryzyka, czyli na przykład z Polski.

Wjazd do Niemiec nadal trzeba będzie jednak zgłaszać poprzez formularz elektroniczny na stronie einreiseanmeldung.de. Aby zaś uzyskać zwolnienie z kwarantanny należy dołączyć do formularza albo przesłać do urzędu zdrowia (czyli niemieckiego sanepidu) zaświadczenie o szczepieniu, statusie ozdrowieńca albo o negatywnym wyniku testu.

Bez zaświadczeń ani rusz

Za osoby w pełni zaszczepione uchodzą w myśl rozporządzenia osoby, które otrzymały dwie dawki (a w przypadku preparatu Johnson&Johnson jedną) szczepionki dopuszczonej w krajach Unii Europejskiej, a od podania ostatniej dawki minęło 14 dni. Osoby te muszą posiadać zaświadczenie o pełnym szczepieniu w języku niemieckim albo angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim.

W jednym z tych języków musi być także dokument zaświadczający o negatywnym teście na koronawirusa. Dopuszczalne są szybkie testy antygenowe (nie starsze niż 48 godzin) i testy PCR (nie starsze niż 72 godziny). Z kolei zaświadczenie o przebyciu zarażenia koronawirusem musi opierać się o test PCR z wynikiem pozytywnym, przeprowadzony w okresie od 6 miesięcy do 28 dni temu. Wynik testu powinien być w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

Niemiecka policja kontroluje kierowców na granicy z Polską

Zwolnienia z kwarantanny możliwe są także dla osób objętych wyjątkami, które określały już wcześniejsze rozporządzenia. Chodzi m.in. o zawodowych kierowców, pracowników transgranicznych, personel medyczny czy osoby odwiedzające na krótko najbliższą rodzinę.

Łatwiejsze wakacje

Nowe rozporządzenie przewiduje także, że z kwarantanny zwolnione będą dzieci do lat sześciu. Nie muszą one posiadać żadnych zaświadczeń. Ma to ułatwić podróżowanie rodzin w okresie wakacyjnym.

Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać już 13 maja, ale w przypadku Polski trzeba uważać na pewną prawną pułapkę. Jeszcze do 8 maja włącznie Polska była zakwalifikowana w Niemczech jako obszar wysokiego ryzyka. Oznacza to, że osoba która jeszcze 8 maja była w Polsce, a wjeżdża do Niemiec w przeciągu kolejnych 10 dni (czyli do 18 maja) powinna stosować się do surowszych zasad obowiązujących przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka. W praktyce oznacza to konieczność posiadania do 18 maja negatywnego wyniku testu już przy wjeździe do Niemiec. Nie można też liczyć na szybkie zwolnienie z kwarantanny.

Osoby, które wjeżdżają do Niemiec bez zaświadczenia o szczepieniu, przebyciu choroby bądź bez aktualnego negatywnego wyniku badania nadal będą musiały udać się na kwarantannę, a najpóźniej 48 godzin po wjeździe do Niemiec wykonać test. W wielu miejscach można go zrobić bezpłatnie.

Ostrzejsze zasady dotyczące wjazdu do Niemiec i kwarantanny nadal obowiązują w przypadku przyjazdu z krajów uznanych za obszar wysokiej incydencji (Hochinzidenzgebiet) albo z terenu na którym występują groźne warianty koronawirusa (Viruswariantengebiet).