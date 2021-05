Zmiany w warunkach podróżowania z Polski do Niemiec

Niemiecki Instytut Roberta Kocha (RKI) poinformował w piątek (07.05.2021), że od niedzieli 9 maja Polska zakwalifikowana będzie jako obszar ryzyka zakażenia koronawirusem, a nie wysokiego ryzyka, jak do tej pory. Oznacza to zmianę w warunkach podróżowania z Polski do Niemiec.

Zasadniczo osoby przyjeżdżające z Polski do RFN nadal będą zobowiązane do odbycia dziesięciodniowej kwarantanny oraz zgłoszenia przyjazdu za pośrednictwem strony internetowej www.einreiseanmeldung.de. Najwcześniej po pięciu dniach kwarantanny możliwe będzie jej skrócenie, jeżeli test na obecność koronawirusa da negatywny wynik.

Możliwe zwolnienia z kwarantanny

Zwolnieni z kwarantanny mogą być przedstawiciele pewnych zawodów, osoby odwiedzające najbliższych krewnych czy pracownicy transgraniczni, a szczegółowe regulacje wprowadzają tu poszczególne kraje związkowe.

Ważnym ułatwieniem będzie zniesienie wymogu posiadania negatywnego wyniku aktualnego testu na koronawirusa już w chwili wjazdu z Polski do Niemiec. Aktualnie podróżujący muszą mieć taki test (nie starszy niż 48 godzin), bo Polska uchodzi za kraj wysokiego ryzyka pandemicznego.

Jak podał RKI, także m.in. Węgry przestaną od niedzieli być uznawane za kraj wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. Zmieniono także kwalifikację m.in. turystycznego regionu Portugalii - Algarve oraz Malty, które nie będą już obszarami ryzyka pandemicznego, co oznacza zniesienie obostrzeń w podróżowaniu z tych regionów.