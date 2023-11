Zima w Niemczech. Uczniowie musieli nocować w szkole

Nadejście zimy spowodowało niebezpieczne warunki drogowe w kilku krajach związkowych, co doprowadziło do co najmniej dwóch śmiertelnych wypadków. W powiecie Schwäbisch Hall w Badenii-Wirtembergii 71-letni mężczyzna zginął w poniedziałek (27.11.) wieczorem w czołowym zderzeniu na ośnieżonej drodze. 54-letnia kobieta zginęła w wypadku na śliskiej jezdni w pobliżu Denzerheide w Nadrenii-Palatynacie.

Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD), śnieg i deszcz ze śniegiem, a tym samym trudne warunki klimatyczne, utrzymywać się będą przez najbliższe dni w wielu częściach Niemiec.

Westerwald, droga krajowa nr 49 w pobliżu Koblencji Zdjęcie: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Apele o pozostanie w domach

Obfite opady śniegu dały się we znaki mieszkańcom Hesji, gdzie drzewa przewracały się pod ciężarem śniegu. Szczególnie zła sytuacja panowała w okręgu Rheingau-Taunus, gdzie – według straży pożarnej – wielu kierowców utknęło w swoich pojazdach. Około 100 osób musiało zostać uratowanych z samochodów w pobliżu Eltville z powodu powalonych drzew. Początkowo zostali oni umieszczeni w hali, następnie 20-25 osób zostało zakwaterowanych w hotelach.

– Sytuacja jest nadzwyczajna – powiedział agencji dpa szef okręgowej straży pożarnej Michael Ehresmann. – Drzewa padają jak zapałki.

Starosta powiatu Rheingau-Taunus Sandro Zehner wezwał ludzi do pozostania w domach. – Mój pilny apel: proszę pozostać w domu we wtorek. Proszę również nie chodzić na spacery po lesie. Istnieje poważne zagrożenie dla życia z powodu połamanych gałęzi i spadających drzew – zaapelował.

Także straż pożarna wezwała mieszkańców regionu do unikania podróżowania samochodem. „Miejsca docelowe i tak są prawdopodobnie nieosiągalne, a istnieje przy tym zagrożenie dla życia" – ostrzegła straż pożarna.

55 osób musiało nocować w szkole

Według DWD ilość opadów w Hesji zmniejszyła się w nocy. – Ale drzewa, które mogą się przewrócić się pod ciężarem śniegu powodują prawdziwe problemy – powiedział meteorolog DWD.

Z powodu ataku zimy w Wiesbaden 55 osób, w tym 27 dzieci, musiało spędzić noc w szkole. Straż pożarna zorganizowała zakwaterowanie w budynku szkoły, ponieważ autobusy szkolne nie mogły kursować z powodu złych warunków na drogach. Przez pewien czas także 30 uczniów i nauczycieli utknęło w szkole w Bad Schwalbach, aż do momentu, gdy mogli zostać zabrani do domu przez straż pożarną późnym wieczorem.

Okręg Rheingau-Taunus, Hesja, 27.11.2023 Zdjęcie: Helmut Fricke/dpa/picture alliance

Około 100 osób, które utknęły w swoich pojazdach z powodu powalonych drzew, zostało zakwaterowanych w hali na terenie pobliskiej fabryki. Gdy tam przebywali, zawiodło zasilanie.

Ze względu na nadejście zimy, wiele dróg wokół stolicy Hesji Wiesbaden musiało zostać całkowicie zamkniętych. Według Komendy Głównej Policji Zachodniej Hesji wystąpiły również zakłócenia na części linii kolejowych.

Odwołane loty

Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem odwołano wiele lotów. W poniedziałek anulowano 161 startów i lądowań z 1031 zaplanowanych połączeń lotniczych. Obfite opady śniegu zmuszają służby największego niemieckiego lotniska do ciągłego odśnieżania pasów startowych. Ponadto liczne samoloty musiały zostać odlodzone, co jest wprawdzie częścią normalnej procedury, ale w trudnych warunkach pogodowych oczyszczanie pasów i odladzanie maszyn prowadzi do opóźnień, jak wyjaśnił rzecznik Fraportu, operatora lotniska. We wtorek odwołanych zostanie w sumie około 100 z 1050 zaplanowanych lotów.

Dobre warunki dla sportów zimowych

Nadejście zimy ma również swoje przyjemne strony: Fani sportów zimowych mogą liczyć na lepsze warunki w Lesie Turyńskim, gdzie przygotowano już dziesięć kilometrów tras do narciarstwa biegowego We wtorek rano pokrywa śnieżna sięgała tam 40 centymetrów.

Dzieci mogą się z kolei cieszyć dniem wolnym w kilku szkołach w okręgu Main-Spessart w Dolnej Frankonii. Jest to spowodowane powalonymi drzewami i słabą dostępnością dróg.

Zima w listopadzie

Według meteorologów zima na dobre zadomowiła się w Niemczech, a „zimne, polarne powietrze będzie się rozciągać nad całym krajem ", poinformowały niemieckie służby meteorologiczne. W niektórych miejscach będzie rześko i zimno, temperatura w nocy, zwłaszcza w pasmach górskich, może spaść do 10 stopni poniżej zera.

