Polityka

Zełenski: Niech Merkel przyjedzie do Buczy

„Zapraszam panią Merkel i pana Sarkozy'ego, by przyjechali do Buczy i zobaczyli, do czego doprowadziła polityka ustępstw wobec Rosji w ciągu 14 lat” – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Masowy grób w Buczy