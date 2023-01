Społeczeństwo

Zdrowie. Złe odżywianie może osłabiać zdolności poznawcze

Dwa pączki z dziurką czy pół mrożonej pizzy to 400 do 500 kalorii. Jeżeli codziennie zjadamy taką ilość fastfoodowej żywności, nasze zdolności poznawcze przez to słabną, twierdzą naukowcy.