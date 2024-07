Zastrzyk na odchudzanie. Co warto wiedzieć

Mało który preparat medyczny zrobił taką karierę. Rok temu do aptek w Niemczech trafił "Wegovy". Jak działa i jakie ma skutki uboczne?

Wegovy to lek na receptę, który ma pomóc w utracie wagi i utrzymaniu jej poprzez tłumienie apetytu i zwiększanie uczucia sytości. Lekarze w Niemczech mogą przepisywać lek duńskiej firmy Novo Nordisk od połowy lipca 2023 roku. Pacjenci wstrzykują go pod skórę raz w tygodniu za pomocą strzykawki przypominającej długopis.

Substancja czynna leku Wegovy, semaglutyd, jest już od pewnego czasu stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2 - pod nazwą handlową Ozempic. Wegovy zawiera tę samą substancję czynną w wyższej dawce i został dopuszczony do stosowania u osób z otyłością. Każda osoba ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) wynoszącym co najmniej 30 jest uważana za otyłą. Zaleca się, by terapię zastrzykiem wyszczuplającym połączyć z dietą i ćwiczeniami fizycznymi.

Jak działa produkt Wegovy?

Substancja czynna leku Wegovy, semaglutyd, imituje działanie hormonu jelitowego GLP-1 (glukagonopodobnego peptydu-1). Jest on uwalniany z jelita cienkiego po jedzeniu, wyjaśnia prof. Matthias Laudes, wiceprezes Niemieckiego Towarzystwa Otyłości (DAG) i dyrektor Instytutu Diabetologii i Klinicznych Badań Metabolicznych w Uniwersyteckim Centrum Medycznym Szlezwika-Holsztynu.

Hormon ten sygnalizuje trzustce produkcję insuliny. – Jest to efekt przeciwcukrzycowy – wyjaśnia prof. Laudes. Drugim efektem jest to, że mózg jest informowany, że coś zostało zjedzone i może rozwinąć uczucie sytości. – To efekt regulujący wagę – dodaje naukowiec.

Trzeci efekt zastrzyku polega na tym, że żołądek otrzymuje sygnał, że w jelicie cienkim nadal znajduje się wystarczająca ilość pokarmu, co opóźnia opróżnianie żołądka. Pacjenci zauważają ten efekt w szczególności jako efekt uboczny – mianowicie nudności. Jednak zwykle ustępują one, gdy ludzie przyzwyczają się do jedzenia mniejszych porcji, mówi Laudes.

Wegovy wstrzykuje się pod skórę za pomocą strzykawki przypominającej długopis Zdjęcie: Cristian Mihaila/Novo Nordisk/AP/picture alliance

Jakie inne skutki uboczne są znane po pierwszym roku?

Oprócz nudności, na początku leczenia często występują inne dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak wymioty, biegunka i zaparcia, mówi prof. Karsten Müssig z Niemieckiego Towarzystwa Endokrynologicznego (DGE), ordynator Kliniki Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Diabetologii w szpitalu św. Franciszka (Franziskus-Hospital) w Harderberg koło Osnabrück (Dolna Saksonia). Z tego powodu leczenie rozpoczyna się od niskiej dawki, którą stopniowo się zwiększa. Rzadkie działania niepożądane obejmują zapalenie trzustki i niedrożność jelit. Oba są poważnymi objawami klinicznymi. – Leczenie powinno być zatem prowadzone wyłącznie pod nadzorem lekarza – ostrzega prof. Müssig.

Badanie opublikowane niedawno w specjalistycznym czasopiśmie "Jama Ophthalmology" sugeruje, że semaglutyd może, w bardzo rzadkich przypadkach, być związany z poważną chorobą oczu spowodowaną zaburzeniem krążenia nerwu wzrokowego. Chociaż nie zostało to udowodnione, należy to traktować poważnie, mówi prof. Horst Helbig z Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego (DOG) i Szpitala Uniwersyteckiego w Ratyzbonie. Aby wyjaśnić tę kwestię, potrzebne są dalsze badania i uważna obserwacja pacjentów.

W ubiegłym roku doniesienia koncentrowały się również na zjawisku, które stało się znane jako "Ozempic Face": Przy szybkiej utracie wagi twarz może wyglądać na zapadniętą i mocno postarzałą.

Lekarze radzą, by preparaty na odchudzanie łączyć z dietą i ćwiczeniami fizycznymi Zdjęcie: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Czy Wegovy trzeba przyjmować przez całe życie?

Otyłość, podobnie jak cukrzyca, jest chorobą przewlekłą, mówi prof. Laudes, więc lek musi być przyjmowany przez całe życie. – W przypadku leków na cukrzycę nikt nie powiedziałby, że można przestać je przyjmować po sześciu miesiącach – mówi Laudes. – Każda otyła osoba przez całe życie boryka się z problemem ponownego przybierania na wadze. Można to również zaobserwować po zmniejszeniu żołądka .

Na co powinni uważać pacjenci?

Terapia otyłości powinna zawsze obejmować zmiany stylu życia, takie jak zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna, mówi prof. Müssig. Dieta powinna być niskokaloryczna i bogata w błonnik, a także zawierać mniej nasyconych i więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych – podobnie jak dieta śródziemnomorska.

Ile kosztuje Wegovy?

Według Müssiga w Niemczech cena terapii otyłości wynosi około 300 euro miesięcznie. Pacjenci muszą sami ponosić koszty. Lek jest uważany za lek na styl życia i dlatego nie jest objęty ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W zeszłym roku wywołało to debatę.

Otyłość zmiejsza prawdopodobieństwo zajścia w ciążę Zdjęcie: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Czy Wegovy wpływa na płodność kobiet?

Inną aktualną dyskusją jest to, że leczenie semaglutydem – tj. Wegovy lub Ozempic – doprowadziło do zajścia w ciążę u kobiet, które przez długi czas miały niespełnione pragnienie posiadania dzieci, mówi dr Ulrich Knuth, przewodniczący Niemieckiego Stowarzyszenia Ośrodków Medycyny Rozrodu (BRZ). Nie ma jednak aktualnych danych na ten temat. Według eksperta, możliwe jest, że pewną rolę odgrywa tutaj redukcja masy ciała. Wiadomo, że otyłość zmniejsza prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.

Produkt nie powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią. Każdy, kto chce mieć dziecko, powinien odstawić semaglutyd co najmniej dwa miesiące wcześniej, pisze Europejska Agencja Leków (Ema) .

Konkurencja dla Wegovy

Wegovy nie jest jedynym dostępnym zastrzykiem odchudzającym. Amerykańska firma farmaceutyczna Eli Lilly sprzedaje obecnie również zastrzyk odchudzający pod nazwą Mounjaro. Zawiera on aktywny składnik tirzepatyd, który jest również agonistą receptora GLP-1. Jest on dopuszczony do obrotu w UE od końca 2023 roku.

Najnowsze badania wskazują na to, że aktywny składnik tego preparatu ma znacznie większe szanse na osiągnięcie znacznej utraty wagi niż semaglutyd. Ryzyko skutków ubocznych obu substancji jest porównywalne, donosi zespół badawczy w specjalistycznym czasopiśmie "JAMA Internal Medicine" . Z tej analizy nie można jednak wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących długoterminowych konsekwencji i długoterminowych skutków zażywania tego preparatu.

(DPA/du)