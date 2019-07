Zapis o ochronie środowiska w niemieckiej konstytucji? "Wyzwanie stulecia"

Niemieccy politycy prześcigają się w propozycjach dot. ochrony klimatu. Walkę z ociepleniem klimatu jako podstawowe zadanie państwa szef CSU i premier Bawarii Markus Soeder chce zapisać w konstytucji. – Stoimy przed wyzwaniem stulecia, dlatego potrzebujemy także umowy stulecia – powiedział bawarski polityk dziennikowi „Süddeutsche Zeitung”.

To już kolejna propozycja z Monachium. Poprzednie dotyczą obniżki z 19 do 7 proc. podatku VAT na bilety kolejowe na pociągi dalekobieżne lub podniesienie ryczałtu na codzienne dojeżdżanie do pracy. Propozycje te spotkały się wprawdzie z uznaniem minister środowiska Niemiec Svenji Schulze (SPD) oraz partii Zielonych, postawiono jednak pewne warunki.

Jak zastrzegła w poniedziałek w Berlinie rzeczniczka ministerstwa środowiska, chodzi o to, by przy tej liczbie propozycji nie zapominać o sytuacji ogólnej. Ponadto, wpisanie ochrony klimatu w ustawę zasadniczą nie jest właściwie prawnie konieczne. Jak powiedziała Svenja Schulz we wtorkowym wydaniu „Rheinische Post”. − Nic nie przeszkadza nam, a już najmniej ustawa zasadnicza, by teraz uchwalić potrzebne przepisy oraz podjąć środki do osiągnięcia naszych celów klimatycznych – stwierdziła socjaldemokratka. Planowana przez nią ustawa klimatyczna, którą odrzuca w Bundestagu CSU, reguluje «w sposób wiążący i konkretny» odpowiedzialności za ochronę klimatu na kolejne dziesięciolecia.

Zieloni za wpisem do konstytucji

Zieloni już od dawna chcą walkę z kryzysem klimatycznym zawrzeć konstytucji. Jak powiedział szef Zielonych Robert Habeck Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA): „Markus Soeder jest serdecznie przez nas zapraszany, by się przyłączył”. Jeśli mówi on na serio „oznacza to, że musimy kontynuować realizację niezbędnych działań na całej linii”. Zdaniem Habecka, premier Bawarii powinien teraz udzielić poparcia odpowiedniej inicjatywie z Turyngii, rządzonej przez koalicję Lewicy, SPD i Zielonych.

W niemieckiej ustawie zasadniczej w Artykule 20 jest zapis: „Państwo w odpowiedzialności za przyszłe pokolenia chroni także środowisko naturalne i zwierzęta" (…) Jednak obrońcy praw zwierząt zarzucają, że w praktyce cel ten nie jest przez państwo w dostatecznym stopniu forsowany przeciwko interesom gospodarczym.

Szansa dla niemieckiej kolei

Gdy w miniony weekend Markus Soeder domagał się obniżki podatku VAT na bilety kolejowe, rzeczniczka ministerstwa finansów Niemiec wskazała na trwające obrady tzw. gabinetu rządowego ds. klimatycznych. Ma on do 20 września przygotować pakiet propozycji, które mają zapewnić, że Niemcy w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych będą szybciej posuwały się do przodu i nie będą więcej zrywały wiążących międzynarodowych celów. Szef niemieckiej kolei (Deutsche Bahn) Richard Lutz zapowiedział, że klienci koncernu „znacznie na tym skorzystają, jeśli dojdzie do obniżki podatku VAT czy to „w postaci atrakcyjnych ofert czy obniżonych cen biletów”. Możliwa jest także kombinacja obu rozwiązań. Zdaniem szefa Deutsche Bahn taka decyzja polityków „umożliwiłaby dalsze inwestycje w tabor kolejowy”. Jednocześnie zaznaczył, że gdyby państwo obniżyło VAT z 19 do 7 procent na bilety na pociągi ekspresowe, nie oznaczałoby to wcale, że bilety te stałyby się automatycznie odpowiednio tańsze.

Podatek na kerozynę

Za obniżką podatku VAT jest także SPD. Chodzi o to, by więcej ludzi korzystało z przyjaznej klimatowi kolei zamiast latać czy używać samochodów. Dla odmiany można by podnieść opłatę za transport lotniczy. Są jeszcze inne pomysły zredukowania transportu lotniczego. Klub poselski Zielonych jest za całkowitym zniesieniem subwencji. Jego szef Oliver Krischer krytykował w rozmowie z „Die Welt”, że nie podnoszony jest ani podatek energetyczny na kerozynę, ani podatek obrotowy na przeloty międzynarodowe. Jednocześnie subwencjonowane są liczne niedochodowe loty krajowe. Szefowa partii Lewica Katja Kipping domagała się w niedzielnym wywiadzie dla stacji ZDF, by pracownikom ministerstw nie zwracano więcej kosztów za przeloty krajowe.

