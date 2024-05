Zamach na premiera Słowacji. Robert Fico ciężko ranny

Artykuł jest na bieżąco aktualizowany

Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony krótko przed godziną 15 przed domem kultury w miejscowości Handlová w środkowej Słowacji, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu. Natychmiast został odwieziony do szpitala.

Kilka strzałów

Krótko przed 16:30 telewizja informacyjna TA3 poinformowała, że stan premiera Ficy jest "nadzwyczaj poważny". Na oficjalnym koncie Ficy na Facebooku pojawiła się zaś wiadomość, że premier jest w stanie zagrażającym życiu.

„Na R. Ficę dokonano dziś zamachu. Został wielokrotnie postrzelony i obecnie znajduje się w stanie zagrażającym życiu. W tej chwili jest transportowany helikopterem do Bańskiej Bystrzycy, ponieważ dotarcie do Bratysławy zajęłoby zbyt dużo czasu, ze względu konieczność natychmiastowej interwencji. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny” - czytamy na Facebooku polityka.

Świadkowie mówią o trzech lub czterech wystrzałach. Co najmniej jedna z kul miał Ficę trafić w brzuch. Prawdopodobnie ma też zranione rękę i nogę. Krótko po godzinie 16 został przetransportowany helikopterem do szpitala imienia F.D. Roosevelta w Bańskiej Bystrzycy. Media informują, że nie zdecydowano się na transport do Bratysławy, bo trwałby dłużej.



Miejsce zamachu na Roberta Fico wkróte po zdarzeniu Zdjęcie: Radovan Stoklasa/REUTERS

Premier Fico wyszedł do ludzi po zakończeniu posiedzenia rządu, by ich pozdrowić. „Właśnie szedłem, by uścisnąć mu dłoń”, powiedział starszy mężczyzna reporterom gazety „Denník N”. Podejrzany o ich oddanie został aresztowany, jego tożsamość jest nieznana. Gazeta „Denník N” opublikowała w swoich mediach społecznościowych film pokazujące chwile po zamachu.

Zamach potępiła między innymi prezydentka Zuzana Czaputová i liderzy opozycji, przewodniczący partii Postępowa Słowacja Michal Szimeczka i szef Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego Milan Majerský.

Słowackie służby zatrzymują podejrzanego po zamachu na premiera Ficę Zdjęcie: Radovan Stoklasa/REUTERS

Do ostrej wymiany słów doszło w obradującym w tym czasie parlamencie. Szef jednego z ugrupowań rządzącej koalicji, przewodniczący Słowackiej Partii Narodowej Andrej Danko obciążył winą za zamach dziennikarzy. Posiedzenie parlamentu zostało przerwane.

Olaf Scholz: tchórzliwy atak

Do zamachu na słowackiego premiera odniósł się kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który napisał na portalu X: „Jestem głęboko wstrząśnięty wiadomością o tchórzliwym ataku na słowackiego premiera Ficę. Przemoc nie może mieć miejsca w europejskiej polityce. W tych godzinach moje myśli są z Robertem Ficą, jego rodziną i obywatelami Słowacji”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>