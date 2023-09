Zakaz wypożyczalni hulajnóg? Niemcy oceniają - sondaż

Większość Niemców nie próbowała jazdy na elektrycznej hulajnodze – wynika z badania instytutu YouGov dla agencji DPA. Większość ma też o nich negatywną opinię. W badaniu YouGov na reprezentatywnej próbie dorosłych Niemców aż 71 proc. przyznało, że nie jeździło jeszcze na hulajnodze elektrycznej, a 12 proc. zrobiło to tylko raz. 10 proc. dorosłych Niemców korzysta z hulajnóg okazjonalnie, 5 proc. – często.

Z tych, którzy mają takie doświadczenie, 49 proc. skorzystało z hulajnogi, bo chciało tego spróbować, 34 proc. korzysta z hulajnóg w czasie wolnym, by dotrzeć z jednego miejsca do drugiego, a 32 proc robi to „dla przyjemności jazdy”.

51 proc. dorosłych Niemców jest negatywnie nastawionych do hulajnóg elektrycznych, a 61 proc. ocenia, że od czasu ich dopuszczenia do ruchu w 2019 bezpieczeństwo ruchu drogowego w Niemczech uległo pogorszeniu. Tylko 5 proc. dostrzega w tej kwestii poprawę, 25 proc.nie widzi zmian.

Stanowisko z hulajnogami rowerami w Berlinie Zdjęcie: Joerg Carstensen/picture alliance

Hulajnogi elektryczne porzucane po jeździe

76 proc. badanych uważa, że hulajnogi elektryczne należy parkować na wyznaczonych dla nich miejscach postojowych. Jedynie 13 proc ocenia, że należy zezawalać na ich parkowanie na poboczach i 12 proc. – że na chodniku.

Tak parkowane są głównie hulajnogi, które można wypożyczać w dużych i średnich miastach. Ma to swoje konsekwencje. – Starsi ludzie mają ogromne problemy, często się przewracają z powodu nieprawidłowo zaparkowanych e-hulajnóg – mówi Jens-Peter Kruse z Federalnego Stowarzyszenia Organizacji Seniorów.

– W niektórych przypadkach hulajnogi elektryczne są parkowane w taki sposób, że wygląda to prawie jak prowokacja; na ścieżkach rowerowych, na chodniku. To dla osób z niepełnosprawnością ruchową czy dla korzystających ze ścieżki rowerowej po zmroku bardzo duże niebezpieczeństwo – przypomina działacz.

Szwecja: Meble z elektrycznych skuterów To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Potrzebne stałe miejsca parkingowe

Niemieckie Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Niedowidzących już działa w sprawie egzekwowania stałych miejsc parkingowych dla hulajnóg w Bremie, Muenster i Berlinie – mówi zastępczyni szefa tej organizacji Christiane Moeller. – Jest wiele wypadków z udziałem osób niewidomych oraz niedowidzących i nie tylko oni odczuwają na ulicy strach upadkiem przez leżące hulajnogi. To nie do przyjęcia.

Tam, gdzie samorządy podjęły już działania, sytuacja się poprawiła. – Przynajmniej w centrach miasta – zaznacza Christiane Moeller.

Jens-Peter Kruse z Federalnego Stowarzyszenia Organizacji Seniorów również namawia do utworzenia stałych parkingów dla hulajnóg, zwłaszcza w gęsto zabudowanych i uczęszczanych centrach miast: „Musimy natychmiast ograniczyć ich dziki napływ”.

Zdaniem ekspertów problem dotyczy wyłącznie hulajnóg elektrycznych na wynajem. O prywatne hulajnogi ich właściciele dbają, nie porzucają ich i parkują prawidłowo.

Ten widok to już przeszłość - jazda wypożyczoną hulajnogą w Paryżu Zdjęcie: Joly Victor/ABACA/picture alliance

Zakaz wypożyczania hulajnóg? Niemcy za

Właśnie taka sytuacja doprowadziła do zakazu działalności firm wypożyczających hulajnogi w Paryżu. Wszedł on w życie we we wrześniu. W badaniu miejskim zakaz poparło 89 proc. pytanych.

Federalne Stowarzyszenie Organizacji Seniorów oraz Związek Miast i Gmin (DStGB) w Niemczech jednak nie uważają tego za dobre rozwiązanie. „Gminy w Niemczech nie domagają się prawnego zakazu hulajnóg elektrycznych. Coś takiego powinno być ostatecznością. Należy skupić się na rozwiązaniach lokalnych” – czytamy w stanowisku DStGB.

Jednak według badania YouGov tylko 37 procent Niemców jest tego samego zdania i chce, by wypożyczalnie hulajnóg w niemieckich miastach nadal działały. Więcej, bo 44 procent, opowiada się za ich zakazem, a 20 proc. nie wyraziło w tej sprawie opinii.

(DPA/mar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>