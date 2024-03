Zakaz tańca w Wielki Piątek. Niemcy oceniają – sondaż

W Wielki Piątek w części landów obowiązuje zakaz tańca. Ostatnio Hamburg go ograniczył, co nie wszystkim się podoba.

Połowa pytanych w najnowszym badaniu instytutu YouGov Niemców popiera złagodzenie zakazu tańca w Wielki Piątek. W sondażu internetowym wzięło udział 13 040 dorosłych osób. 23 procent jest „w pewnym stopniu” za, 27 procent – „całkowicie”. Prawie jedna trzecia jest przeciw jego złagodzeniu: 15 proc. „w pewnym stopniu”, a 15 proc. „całkowicie”. Niezdecydowanych jest 21 proc.

Mężczyźni są nieco częściej za całkowitym złagodzeniem zakazu (29 proc.) niż kobiety (25 proc.). Z kolei w grupie osób powyżej 55. roku życia ok. 34 proc. jest za zachowaniem zakazu. Różnice między respondentami ze wschodu i zachodu Niemiec były niewielkie: wśród respondentów z zachodnich landów ogółem 30 proc. było przeciwnych liberalizacji, we wschodnich – 26 procent.

Zakaz tańca w Wielki Piątek: Hamburg zmienia przepisy

Senat Hamburga niedawno złagodził zakaz tańca, który obowiązuje tu w Wielki Piątek. W przyszłości okres odpoczynku w Wielki Piątek będzie rozpoczynał się o godzinie 5 rano i kończył o północy. Wcześniej zakaz tańca obowiązywał od godziny 2:00 w Wielki Piątek do godziny 2:00 w Wielką Sobotę.

Dla porównania: analogiczny zakaz tańca w Bawarii obowiązuje od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty. W Berlinie od 4 rano do 21:00 w Wielki Piątek. Zakazy te obowiązują w sferze publicznej, prywatne wydarzenia im na ogół nie podlegają. Od dawna mają jednak wielu przeciwników. Krytykuje je m.in. Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Dyskotek, wg którego to ograniczenie wolności gospodarczej.

Wielki Piątek w Niemczech: ciche święto

W Wielki Piątek chrześcijanie wspominają mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. W Kościele ewangelickim to główny dzień świąt Wielkiej Nocy. Dla katolików to jedyny obok Środy Popielcowej dzień ścisłej pokuty i postu.

Choć już mniej niż połowa Niemców deklaruje się jako chrześcijanie, Wielki Piątek należy w Niemczech do tzw. cichych świąt objętych specjalnymi regulacjami: w wielu niemieckich landach taniec jest tego dnia zakazany, podobnie jak niektóre wydarzenia sportowe i pokazy filmów.

Regulacje dotyczące zachowania w sferze publicznej w Wielki Piątek określa prawo landów, np. w Bawarii nie odbywają się imprezy sportowe i „występy muzyczne w salach z barami”. Publiczne wydarzenia rozrywkowe są dozwolone jedynie, „jeżeli powaga jest odpowiednia do czasów”. Zakazane jest zakłócanie spokoju w pobliżu kościołów. Podobne, różniące się szczegółami regulacje obowiązują w innych landach.

Za ich złamanie grozi w Bawarii kara do 10 tys. euro, a w Berlinie – do 1 tys. euro.

(KNA, DPA/mar)