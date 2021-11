Zakaz sprzedaży aut spalinowych. Bez Niemiec

Niemcy nie przyłączą się na razie do sojuszu ponad 30 krajów, które chcą wyznaczyć datę zakończenia sprzedaży samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi. Rzecznik prasowy niemieckiego ministerstwa środowiska powiedział w środę na konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow, że Niemcy nie podpiszą deklaracji o samochodach z zerową emisją. Jak dodał, niemiecki rząd dokładnie rozpatrzył tę decyzję.

Paliwa syntetyczne

Rzecznik resortu środowiska przyznał, że w niemieckim rządzie istnieje konsensus, że od 2035 roku powinny być rejestrowane wyłącznie pojazdy bezemisyjne. – Jednakże nadal nie ma zgody co do marginalnego aspektu oświadczenia, a mianowicie kwestii, czy wyprodukowane z energii odnawialnych paliwa syntetyczne (e-fuels) w silnikach spalinowych mogą być częścią rozwiązania – powiedział rzecznik.

Niemiecki resort środowiska uważa, podobnie jak państwa sygnatariusze, że e-paliwa w samochodach osobowych z myślą o dostępności i wydajności, nie prowadzą do celu.

W Niemczech opór wobec deklaracji stawia resort transportu, na czele którego stoi jeszcze chadek Andreas Scheuer (z bawarskiej CSU). To on już wcześniej odrzucił propozycję przyłączenia się Niemiec do sojuszu, krytykując, że deklaracja z Glasgow nie uwzględnia silników na paliwa syntetyczne. Dlatego też jego ministerstwo było temu przeciwne.

Poparcie czołowych producentów

Jak ogłosił w środę brytyjski gospodarz szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow, 24 kraje, sześciu głównych producentów samochodów oraz prawie 40 miast i 13 inwestorów uzgodniło termin zakończenia sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi.

Zaangażowane rządy chcą „pracować nad tym, by cała sprzedaż nowych samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych do 2040 roku na całym świecie, a na wiodących rynkach najpóźniej do 2035 roku, była bezemisyjna”.

Koncerny samochodowe mają dążyć do tego, by najpóźniej od 2035 roku na wiodących rynkach sprzedawać wyłącznie samochody osobowe i furgonetki o zerowej emisji. Do firm zaangażowanych w projekt zaliczają się: Mercedes, Ford i General Motors, Volvo, chiński BYD i Jaguar/Land Rover.

Wśród krajów są m.in.: Wielka Brytania, Indie, Austria, Polska, Kanada, Kenia i Turcja.

