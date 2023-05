Zaginięcie Madeleine McCann: nowe informacje ws. akcji

Służby wróciły w środę (24.05) rano w okolice zbiornika Arade niedaleko gminy Silves, 50 km od miejsca, w którym 16 lat temu zaginęła czteroletnia Madeleine McCann. Poszukiwania w turystycznym regionie Algarve zapoczątkowali niemieccy śledczy.

Zaginięcie Madeleine McCann: pierwszy dzień akcji

Dzień wcześniej, pierwszego dnia poszukiwań akcję wstrzymano ok. 18:00 z powodu złych warunków pogodowych. Pobrano próbki gleby do analizy – poinformowały portugalska telewizja RTP i agencja informacyjna Lusa, powołując się na uczestników akcji.

Sprawa Maddie. Miejsce poszukiwań w rejonie Algarve w Portugalii Zdjęcie: Luis Ferreira/REUTERS

Telewizja pokazała we wtorek, jak policjanci przy wsparciu psów tropiących przeczesują rejon brzegu zbiornika, a na jego środek wypłynął ponton z nurkami. Zaangażowano dziesiątki pojazdów i specjalistów, na brzegu zorganizowano centrum koordynacyjne w namiotach. Poszukiwania mają być kontynuowane co najmniej do czwartku.

Środa: rozszerzenie miejsca poszukiwań

W środę w rejonie poszukiwań pojawiła się maszyna do cięcia drzew – ma pracować na miejscu oddalonym o kilkaset metrów od centrum koordynacyjnego.

Akcja odbywa się około 50 km na północny wschód od nadmorskiego kurortu Praia da Luz, gdzie 16 lat temu mała Madeleine spędzała z rodziną wakacje. W nocy 3 maja 2007 roku dziecko zniknęło z hotelowego pokoju.

Sprawa Maddie McCann: podejrzany Niemiec

Po latach niemieckie służby wytypowały podejrzanego: jest nim 46-letni Niemiec Christian B., który przebywał wtedy w okolicy. Prokuratura w Brunszwiku podejrzewa, że mógł porwać i zamordować dziewczynkę.

Śledczy ograniczają informacje ws. postępowania. Rzecznik prokuratury Hans Christian Wolters poinformował DPA, że akcja prowadzona jest w oparciu o „ostatnie wydarzenia”. Według portugalskich mediów, głównym źródłem informacji niemieckich śledczych jest wiarygodny informator, nie – sam podejrzany mężczyzna. Pośrednio potwierdził to Wolters. – Nie było przyznania się do winy ani niczego podobnego – powiedział radiu NDR.

Jak dodał, poszukiwania nie muszą zakończyć się odnalezieniem szczątków Maddie: – Nigdy nie mówiliśmy, że dziewczynka zniknęła tam, gdzie teraz poszukujemy.

(DPA, Reuters/mar)

