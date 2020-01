Zagadkowe infekcje w Chinach. Nowy wirus

Rozprzestrzenianie się w Chinach zagadkowej infekcji dróg oddechowych jest przypuszczalnie większe, niż się do tej pory sądzi. Brytyjskie Centrum Analiz globalnych chorób zakaźnych na Imperial College w Londynie szacuje rzeczywistą liczbę zakażonych osób na ponad 1700. Eksperci ostrzegają także przed zakażeniami człowieka od czcłowieka. Sam wirus ma przypuszczalnie pochodzenie odzwierzęce.

W metropolii Wuhan w środkowych Chinach poinformowano w niedzielę (19.01.2020) o odkryciu 17 następnych osób, u których stwierdzono zakażenie nowym typem wirusa. Tym samym liczba potwierdzonych przypadków infekcji wzrosła do 62; 2 pacjentów do tej pory zmarło.

„Jest prawdopodobne, że mnożenie się infekcji nowym koronawirusem w Wuhanie oznacza więcej przypadków średnich lub cięższych schorzeń dróg oddechowych niż do tej pory informowano” – napisali w swojej analizie eksperci z Imperial College London, która to placówka pełni funkcję doradczą dla Światowej Organizacji Zdrowia WHO i brytyjskiego rządu.

Transport pacjenta z koronawirusem wymaga szczególnych środków ostrożności

Możliwe samoistne rozprzestrzenianie

Domniemana przez nich liczba ponad 1700 infekcji opiera się na statystycznym modelu obliczonego na podstawie trzech infekcji stwierdzonych za granicą, liczby osób podróżujących samolotami, populacji okręgu Wuhan i okresu inkubacji. Region lotniska Wuhan zamieszkuje prawie 19 mln osób, z których dziennie tylko 3400 podróżuje samolotem za granicę. W Tajlandii stwierdzono już 2 takie infekcje, a w Japonii jeden przypadek infekcji u podróżnego z Wuhan. Ci trzej pacjenci nie mieli jednak kontaktu z targiem zwierząt w Wuhan, który zdaniem chińskich władz mógłby być źródłem zakażenia.

Wskazując na doświadczenia z podobnymi coronawirusami jak SARS czy MERS, londyńscy eksperci ostrzegają, że nie może zostać wykluczone samoistne przenoszenie się zarazków z człowieka na człowieka.

WHO jak do tej pory nie wydała ostrzeżenia przed podróżami dla turystów. Natomiast amerykańska Agencja Kontroli i Prewencji Chorób CDC ostrzega jednak osoby podróżujące do Wuhan, by unikały targów zwierząt i kontaktu ze zwierzętami lub chorymi osobami.

Kraje sąsiedzkie Chin profilaktycznie wprowadziły monitoring temperatury ciała u osób przybywających z Chin. Także amerykańskie lotniska w Nowym Jorku, San Francisco i Los Angeles prowadziły takie kontrole.

Strach przed zakażeniem mają przede wszystkim podróżni

Tradycyjne podróże w rodzinne strony

Infekcje w Chinach mogą się dalej szerzyć ze względu na spodziewany ogromny ruch podróżnych w najbliższych dniach z powodu obchodzonego w przyszłą sobotę chińskiego Nowego Roku. Oznacza to dodatkowe podróże setek milionów Chińczyków, co wzmaga niebezpieczeństwo zakażeń.

Eksperci przypuszczają, że wirus nowego typu pochodzi od zwierząt, lecz jak zaznacza WHO, do tej pory nie ma żadnych jednoznacznych dowodów na przenoszenie go z człowieka na człowieka.

Po mnożących się przypadkach nowych schorzeń dróg oddechowych w Wuhan, już powstały podejrzenia tego typu zachorowań także w Hongkongu, na Tajwanie, w Korei Południowej, Singapurze, Wietnamie i Nepalu. Co najmniej trzech pacjentów z podejrzeniem infekcji koronawirusem zarejestrowano także w chińskich miastach Shenzhen i Szanghaj – jak donosi „South China Morning Post” z Hongkongu.

Zakażeni pacjenci w Chinach są w wieku od 30 do 79 lat i poddani zostali kwarantannie. Urzędy śledzą obecnie, kto mógł mieć z nimi bliski kontakt. Z 62 osób z potwierdzonym zakażeniem do tej pory zwolniono ze szpitala 19, uznając je za wyleczone.

dpa/ma