"Zadojone na śmierć". Produkcja mleka kosztem życia krów

Niemieccy weterynarze i naukowcy mówią o warunkach hodowli, które są źródłem męki dla krów mlecznych. Dzisiaj krowy muszą dawać przeciętnie dwa razy tyle mleka, co w latach 70-tych ubiegłego wieku. Oznacza to wzrost wydajności z 4 tys. do 8 tys. kg na każde zwierzę – informuje Bayerischer Rundfunk (BR). Ale ta wydajność ma swoją cenę. Jest nią zdrowie zwierząt. BR powołuje się przy tym na opinię eksperta ds. rolnictwa Matthiasa Gauly z uniwersytetu w Bozen, który dopatruje się jasnych powiązań między wyśrubowaną wydajnością a zachorowalnością stada. Chodzi głównie o zapalenie wymion oraz ciężkie schorzenia związane z przemianą materii.

Troskę naukowców budzi spadająca długość życia krów mlecznych w niemieckich hodowlach. Wcześniej żyły one od 15 do 20 lat. Dzisiaj średnia przewidywana długość życia wynosi od pięciu do sześciu lat.

„Zadojone na śmierć”

Jak podało BR w oparciu o dane zrzeszeń niemieckich producentów mleka, rocznie około 1,7 mln krów mlecznych z powodu chorób, skaleczeń i zbyt małej produkcji mleka idzie na ubój lub do utylizacji.

Zdaniem Mattiasa Gauly problemem muszą zająć się wreszcie politycy. Tego zdania jest również Diana Plange, pełnomocniczka Berlina ds. ochrony zwierząt. Uważa ona, że w wielu przypadkach krowy są „zadojone na śmierć”.

Nie ma potrzeby ingerencji

Tymczasem szefowa resortu rolnictwa Niemiec Julia Klöckner (CDU) przerzuca odpowiedzialność za wprowadzenie zakazu znęcania się na zwierzętami hodowlanymi na kraje związkowe. Ministerstwo nie widzi także potrzeby ingerencji, jeśli chodzi o wprowadzenie limitów wydajności u krów. Domaga się jedynie zwiększenia kontroli w niemieckich oborach.

(BR/jar)