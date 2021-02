Zachód krytykuje skazanie Nawalnego

"To czysty cynizm"

Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas potępił rosyjski wymiar sprawiedliwości: "Wyrok na Aleksieja Nawalnego jest bolesnym ciosem w podstawowe wolności obywatelskie oraz praworządność w Rosji". Jak napisał na Twitterze, Europejski Trybunał Praw Człowieka już w roku 2017 skrytykował wszczęte wobec Nawalnego postępowanie jako arbitralne.

"Aleksiej Nawalny musi zostać niezwłocznie wypuszczony na wolność" - wezwał Heiko Maas.

Sąd w Moskwie skazał wczoraj (02.02.2021) Aleksieja Nawalnego na trzy i pół roku w kolonii karnej ze względu na złamanie zasad zwolnienia warunkowego. Wcześniejszy areszt domowy zostanie odliczony od całkowitego wymiaru kary, co oznacza, że ma przebywać w łagrze dwa lata i osiem miesięcy.

Kanclerz Angela Merkel również domaga się jak najszybszego wypuszczenia skazanego krytyka Kremla na wolność oraz "zakończenia przemocy wobec uczestników pokojowych demonstracji".

Wyrok wydany na Aleksieja Nawalnego jest "daleki od pojęcia praworządności", napisał na Twitterze rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert.

Słów krytyki nie szczędziła również niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer. "Nawalnego najpierw otruto, a potem uwięziono, ponieważ leżąc w śpiączce złamał zasady zwolnienia warunkowego? To czysty cynizm" - oświadczyła na Twitterze, dodając pod postem hasztag #FreeNavalny, czyli "uwolnić Nawalnego".

"Perwersyjny wyrok"

W podobnym tonie wypowiedział się szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab. "Zjednoczone Królestwo wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego oraz wszystkich pokojowo protestujących i dziennikarzy aresztowanych w ciągu ostatnich dwóch tygodni" - napisał na Twitterze. Jak dodał w kolejnym poście: "Ten perwersyjny wyrok pokazuje, że Rosja nie wypełnia podstawowych zobowiązań oczekiwanych od każdego odpowiedzialnego członka społeczności międzynarodowej".

Wielka Brytania w tym roku pełni przewodnictwo G7, czyli grupy najbardziej uprzemysłowionych państw świata.

Josep Borell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, określił wyrok wydany na Nawalnego jako złamanie międzynarodowych zobowiązań Rosji w obszarze praworządności oraz wolności podstawowych. "Decyzja moskiewskiego sądu jest sprzeczna z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzekł, że postępowanie wobec opozycjonisty jest arbitralne oraz nieadekwatne" - podkreślilł we wpisie na Twitterze. Jednocześnie wezwał do uwolnienia Nawalnego.

Josep Borell na czwartek planował wizytę w Moskwie.

Stany Zjednoczone również wyraziły głębokie zaniepokojenie wyrokiem moskiewskiego sądu i wezwały do wypuszczenia na wolność Nawalnego oraz niesprawiedliwie aresztowanych demonstrantów. Sekretarz Stanu Antony Blinken dodał, rząd w Waszyngtonie przeprowadzi ze swoimi sojusznikami konsultacje dotyczące reakcji na postępowanie Moskwy.

