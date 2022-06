Zabójstwo policjantów. Przeszukania u internetowych hejterów

Akcja objęła 15 niemieckich landów i ma związek ze śledztwem po zabójstwie dwojga policjantów w Kusel w Nadrenii-Palatynacie na początku roku.

– W naszym społeczeństwie nie ma miejsca na nienawiść i podżeganie – oświadczył minister spraw wewnętrznych Nadrenii-Palatynatu Roger Lewentz. – Zdecydowanie reagujemy na to zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.

Operację koordynował Krajowy Urząd Kryminalny w tym zachodnioniemieckim kraju związkowym. Po zabójstwie policjantki i jej kolegi w styczniu tego roku powstała tam specjalna grupa dochodzeniowa pod nazwą „Hate Speech” (‚Mowa nienawiści”). Impulsem dla jej powołania były pełne nienawiści komentarze w internecie, które pochwalały morderstwo i wyrażały pogardę dla ofiar, funkcjonariuszki i funkcjonariusza, którzy zostali zastrzeleni podczas rutynowej kontroli drogowej w nocy. Zabójstwo wywołało poruszenie w całych Niemczech.

„Słowa jako broń”

We wtorek (21.06.2022) w sądzie krajowym w Kaiserslautern rozpoczyna się proces przeciwko domniemanemu sprawcy. 39-letni mężczyzna miał zastrzelić oboje policjantów, bo bał się kary za kłusownictwo.

Lewentz poinformował, że aktualnie trwają postępowania karne przeciwko 150 osobom, obwinianych o 172 związane ze sprawą wypowiedzi. Postawiono im różne zarzuty – od zakłócania spokoju publicznego, poprzez pochwalanie czynów przestępczych, naruszanie czci osoby zmarłej po oszczerstwo.

– Gdy słów używa się jak broni, to wymagane jest konsekwentne działanie państwa – podkreślił Lewentz.

Podczas rewizji skonfiskowano 180 nośników danych, jak smartfony, notebooki i inne urządzenia elektroniczne.

Niemal wszyscy podejrzani to mężczyźni

Podejrzani to osoby w wielu od 13 do 67 lat. W 90 procentach są to mężczyźni. Najwięcej nienawistnych wypowiedzi zamieszczonych zostało na Facebooku. Nieco mniej na portalach TikTok, Youtube, Twitter, Instagram i Telegram. W pierwszych trzech tygodniach po przestępstwie grupa dochodzeniowa otrzymała ponad 1600 wskazówek dotyczących mowy nienawiści i podżegania w internecie w związku z zabójstwem policjantów. Spośród przeanalizowanych przypadków 509 było karalnych. Policja ściga również tych użytkowników, którzy polubili nienawistne komentarze. Akcja ma mieć również działanie prewencyjne.

Dzisiejsza akcja policji nie była jedyną, wymierzoną w osoby rozpowszechniające mowę nienawiści w związku z zabójstwem policjantów. Już w na początku maja prokurator generalny w Koblencji wniósł akt oskarżenia przeciwko 55-letniemu mężczyźnie, który krótko po zabójstwie zamieścił w sieci nagrania video, wzywające m.in. do kolejnych morderstw policjantów. Według śledczych jest on zwolenników tzw. Obywateli Rzeszy i sympatykiem teorii spiskowych.

(DPA, AFP/ widz)