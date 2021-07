Za dużo chętnych do pomocy. Ciężki sprzęt nie może dojechać do zalanych terenów

Komenda policji w Koblencji oraz sztab kryzysowy apelują do ochotników, aby nie udawali się na tereny dotknięte klęską powodzi w Nadrenii-Palatynacie. „Chęć pomocy ze strony społeczeństwa jest nadal niezmiennie przeogromna. Z powodu dużej liczby osób chętnych do pomocy, które wyruszyły dziś w rejony katastrofy, wszystkie drogi dojazdowe do doliny Ahru, jak również drogi w samym rejonie katastrofy są obecnie niestety całkowicie zatłoczone” - poinformowano w komunikacie prasowym. W szczególności całkowicie przeciążona jest główna droga 257 z kierunku Kreuz Meckenheim.

Gigantyczne korki na drogach dojazdowych

Duże maszyny budowlane, które są potrzebne do budowy dróg i mostów, a także do odbudowy zasobów wody pitnej na terenach dotkniętych klęską, podobno nie mogą dotrzeć na miejsce robót i stoją w korkach. Podobnie nie mogą przejechać pojazdy, które miały być wykorzystywane do wywozu śmieci i gruzu budowlanego, a także karetki pogotowia.

Komunikacja autobusowa w pobliżu parku przemysłowego na północ od Ahrweiler została całkowicie zamknięta. Inne autobusy wahadłowe utknęły w korkach, jak podaje policja. Na tereny powodziowe przybyło już kilka tysięcy pracowników organizacji pomocowych. „Proszę nie podróżować więcej do obszaru katastrofy”- zaapelowała policja. Pomoc z pewnością będzie potrzebna jeszcze przez długi czas i z pewnością zostanie z wdzięcznością przyjęta w innych dniach i w innych miejscach.

Obejrzyj wideo 01:23 Udostępnij Niemcy pomagają powodzianom. "Nawet nie znam tych ludzi" Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3xpvu Niemcy pomagają powodzianom. "Nawet nie znam tych ludzi"

(DPA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>