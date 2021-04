Z lockdownu prosto na wymarzone wakacje

Zazdrość jest zaprogramowana. Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 w wielu krajach ciągną się jak guma do żucia. Wszystko trwa i trwa. W Niemczech nieco ponad 20 milionów osób otrzymało już co najmniej jedną dawkę szczepionki. Odpowiada to jednej czwartej populacji. Tylko około sześć milionów osób otrzymało drugą dawkę. Odpowiada to około siedmiu procentom populacji. Wiele innych krajów europejskich znajduje się na porównywalnym poziomie. Osoby, które zostały zaszczepione odpowiednio wcześnie, są nie tylko dobrze chronione przed COVID-19, ale mogą również liczyć na łatwiejsze podróżowanie, ponieważ coraz więcej krajów łagodzi przepisy wjazdowe dla osób w pełni zaszczepionych. Wśród nich są również wymarzone destynacje.

Malediwy

Raj na ziemi dla wielu - Malediwy

Malediwy są dla wielu osób wymarzonym miejscem na wakacje. Błękitne niebo, turkusowe morze, białe plaże - wyspiarski kraj na Oceanie Indyjskim ma wiele do zaoferowania miłośnikom relaksu. Zaszczepieni nie muszą nawet pokonywać wysokich przeszkód, aby się tam dostać. Wystarczy, że przed wjazdem do kraju wypełnią deklarację wjazdową na stronie internetowej malediwskich służb granicznych. Odstępuje się od wymogu przeprowadzenia testu i odbycia kwarantanny. Warunkiem jest wykonanie szczepienia przeciwko COVID-19 jedną z zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) szczepionek na 14 dni przed wjazdem.

Tajlandia

Są plaża, morze, basen, leżaki. Brakuje tylko turystów. Phuket w Tajlandii

Tajlandia jest popularnym celem podróży dla urlopowiczów z całego świata, szczególnie z Europy i Ameryki. Od 1 kwietnia każdy, kto wjeżdża do tego 70-milionowego azjatyckiego kraju, musi odbyć dziesięciodniową kwarantannę. Osoby, które mogą przedstawić zaświadczenie o szczepieniu, mają skróconą kwarantannę do siedmiu dni.

A zatem w przypadku tej destynacji szczepionka na razie nie przynosi wielkich korzyści przy wjeździe. Istnieją jednak plany, aby od 1 lipca pozwolić osobom w pełni zaszczepionym na odwiedzenie popularnej wyspy wypoczynkowej Phuket bez odbywania kwarantanny. Jednak ze względu na to, że sytuacja pandemiczna w Tajlandii obecnie się pogarsza, nie wiadomo, czy i kiedy to poluzowanie rzeczywiście nastąpi.

Bahamy i Barbados

Plaża Bridgetown na Barbados

Bahamy to wymarzone miejsce na wakacje na Oceanie Atlantyckim w bliskim sąsiedztwie amerykańskiego stanu Floryda i Kuby. Rajskie plaże i piękna pogoda również zapraszają do wypoczynku w tym miejscu. Jednakże każdy, kto chce przyjąć to zaproszenie, musi najpierw posiadać negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa, który nie może być starszy niż pięć dni w momencie wjazdu. Ponadto wymagane jest przeprowadzenie szybkiego testu antygenowego zarówno przy wjeździe, jak i cztery dni później. Od 1 maja osoby, które otrzymały pełną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 co najmniej dwa tygodnie przed wjazdem są zwolnione z tych maratonów testów. Osoby odwiedzające mały wyspiarski kraj Barbados na Karaibach na północny wschód od Wenezueli będą musiały również przestrzegać zasad testowania i kwarantanny. Od 8 maja natomiast powinno również tu nastąpić poluzowanie dotychczasowych zasad dla osób w pełni zaszczepionych.

Grecja

Słońce, białe domy, wyspy - witamy w Grecji

Popularnym kierunkiem dla miłośników słońca i morza w Europie jest Grecja.Tysiące wysp i gościnność kuszą, do tego dochodzą także niskie ceny dla większości Europejczyków i znośny czas lotu. Osoby wjeżdżające do Grecji muszą posiadać negatywny wynik testu PCR w języku angielskim z uznawanego laboratorium w kraju wyjazdu (nie starszy niż 72 godziny) lub zaświadczenie w języku angielskim potwierdzające, że pełne szczepienie zostało wykonane co najmniej 14 dni wcześniej.

Portugalia

Madera oferuje nie tylko słońce, plaże i błękitne niebo, ale i domu jak te w Santanie

Również Portugalia jest popularnym kierunkiem wyjazdowym w Europie i także tam obowiązują specjalne zasady dla osób zaszczepionych. Warto jednak zaznaczyć, że są one dość skomplikowane. W zależności od kraju, z którego wjeżdża się do Portugalii, obowiązują różne środki. Z Niemiec nie można obecnie wjechać w celach turystycznych na terytorium Portugalii kontynentalnej.

Osoby podróżujące na Azory muszą przedstawić test PCR nie starszy niż 72 godziny i wykonać kolejne testy w szóstym i dwunastym dniu pobytu. Osoby zaszczepione nie są tu traktowane inaczej.

Osoby przylatujące na Maderę muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR tylko raz - przy wjeździe, a później nie muszą go już powtarzać. Wyjątek od tej reguły stanowią zaszczepieni przeciwko COVID-19 oraz ozdrowieńcy. Trzeba wówczas móc przedstawić zaświadczenie o szczepieniach w języku angielskim lub zaświadczenie lekarskie w przypadku osób, które przebyły chorobę.

Urlop? Tak, ale…

Warto w porę dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują podróżnych. W przeciwnym razie nad wyjazdem mogą zawisnąć czarne chmury

Spojrzenie na różne kraje pokazuje, że przepisy są bardzo niespójne. Co więcej, czasami bardzo szybko się zmieniają. Ten, kto jest już zaszczepiony i nie może się doczekać wyjazdu na wakacje, powinien zawsze wcześniej sprawdzić, jakie przepisy obowiązują w wybranym przez niego kraju. Warto też dowiedzieć się, jakie przepisy obowiązują po powrocie z wakacji. Wtedy można wykorzystać zalety, jakie daje bycie zaszczepionym.

Czy jednak należy wszędzie pokazywać zdjęcia z urlopu, warto przemyśleć. Zazdrość jest bowiem zaprogramowana.