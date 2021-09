Z Białorusi przez Polskę do Niemiec. W Brandenburgii rośnie liczba nielegalnych migrantów

W Brandenburgii gwałtownie rośnie liczba przypadków nielegalnego przekroczenia granicy polsko-niemieckiej. Potwierdza to niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych na zapytanie rozgłośni RBB24. Według wstępnej oceny MSW w pierwszej połowie września w Brandenburgii około 400 osób nielegalnie przedostało się do Niemiec, tyle samo, ile w całym sierpniu tego roku.

Najwięcej we Frankfurcie nad Odrą

Według informacji RBB, w miniony weekend w samym tylko regionie Frankfurtu nad Odrą 125 osób nielegalnie przekroczyło granicę. Miasto to jest obecnie uważane za ognisko nielegalnej migracji do Niemiec przez Białoruś i Polskę. Około 75 proc. migrantów twierdzi, że wcześniej wjechało do Niemiec przez Białoruś i Litwę lub Polskę. Jak podaje RBB, większość uchodźców przybywających w ten sposób do Brandenburgii to obywatele Iraku.

Żołnierze na granicy polsko-białoruskiej

Dla niemieckiej policji jest jasne, że sytuacja na granicy polsko-niemieckiej w Brandenburgii ma związek z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Jak wynika z informacji policji, podjęto już odpowiednie działania. Na terenie komendy we Frankfurcie nad Odrą ustawiono namioty i toalety dla przybywających uchodźców.

Odwet Mińska

Polski rząd oskarża reżim Aleksandra Łukaszenki o to, że w zorganizowany sposób sprowadza uchodźców na zewnętrzną granicę UE.Stamtąd wielu z nich próbuje przedostać się do Niemiec.

Warszawa zarzuca rządowi w Mińsku, że w odwecie za ostatnie sankcje chce zdestabilizować UE i Polskę, celowo przemycając migrantów. Kilka dni temu na granicy polsko-białoruskiej zmarli pierwsi uchodźcy.

(KNA, AFP/dom)