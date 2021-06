Zęby kredowe u dzieci a antybiotyki. Jest współzależność

Jak wynika z najnowszego raportu kasy chorych Barmer, opublikowanego w Berlinie, co najmniej 450 tysięcy nieletnich w Niemczech ma żółtawe lub brązowawe szkliwo na zębach, które są porowate i bolesne przy szczotkowaniu. Wymagają one leczenia. Problem ten dotyczy obecnie około ośmiu procent dzieci w wieku od sześciu do dwunastu lat.

Po próchnicy, hipomineralizacja zębów trzonowych (MIH), potocznie zwana kredowymi zębami, jest tym samym drugą najpoważniejszą chorobą stomatologiczną u dzieci. – Eksperci uważają, że przyczyny leżą w procesie mineralizacji zębów – powiedział szef kasy chorych Barmer, Christoph Sraub. Eksperci podejrzewają, że za niedostatecznie zmineralizowanymi zębami mogą stać antybiotyki.

Odżywianie nie jest winne

Na potrzeby raportu badano podawanie leków dzieciom z kredowymi zębami i bez nich, w tym także antybiotyków stosowanych chociażby w zakażeniach układu oddechowego lub infekcji dróg moczowych. Z raportu wynika, że dzieci z uszkodzonymi zębami stosowały w pierwszych czterech latach życia, o około dziesięć procent częściej antybiotyki niż dzieci bez kredowych zębów. – Istnieje ewidentny związek między przepisywaniem antybiotyków i występowaniem zębów kredowych – tłumaczył Straub. Dodał równocześnie, że wciąż nie jest jasne, jak dokładnie ta interakcja przebiega.

Nie ma ewidentnego związku między odżywianiem i szczotkowaniem a kredowymi zębami

Według Strauba, odżywianie i regularne mycie zębów nie mają widocznego wpływu na chorobę. – Tak więc, zapobieganie temu schorzeniu jest prawie niemożliwe – wyjaśnił. Dla rodziców dzieci dotkniętych chorobą jest to jednak ważna informacja, ponieważ teraz wiedzą, że wpłynęli na rozwój choroby niewłaściwym odżywianiem swoich pociech czy niewłaściwym myciem, zębów.

Autorzy badania oparli się na danych pochodzących od pacjentów. Według raportu, dziewczynki są dotknięte problemem nieco częściej niż chłopcy. Również jeśli chodzi o miejsca występowania w Niemczech zębów kredowych u dzieci odnotowano duże wahania. Na razie badacze nie wiedzą z czym to jest związane.

(DPA/gwo)