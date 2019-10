Wzrosła liczba osób nielegalnie przekraczających granice UE

Według danych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) liczba osób nielegalnie przekraczających granice UE wzrosła we wrześniu o 14 proc. w stosunku do sierpnia. Głównymi szlakami migracyjnymi przeprawiło się do Unii w sumie 17,2 tys. osób.

Jednak, jak podkreśla Frontex, pomimo wzrostowej tendencji w ostatnich miesiącach całkowita liczba nielegalnych przekroczeń granic UE spadła w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku o około 19 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Od początku roku granice UE przekroczyło nielegalnie 88,2 tys. osób.

Napływ migrantów na greckie wyspy

Dwóch na trzech migrantów wybrało we wrześniu szlak migracyjny prowadzący przez wschodnią część Morza Śródziemnego. W ten sposób przez Morze Egejskie dostało się na greckie wyspy 11,5 tys. osób – o 16 proc. więcej niż w sierpniu. Od początku roku przez wschodnią część basenu Morza Śródziemnego do UE dostało się już 50,6 tys. migrantów. To 22-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Prawie 40 proc. osób, które przeprawiają się tamtędy do Europy, stanowią Afgańczycy.

Wzrost nielegalnych przekroczeń granic UE odnotowano też w innych innych częściach Morza Śródziemnego. Przez region zachodni do Hiszpanii przeprawiło się we wrześniu 2,4 tys. migrantów - o 12 proc. więcej w porównaniu z sierpniem. Natomiast od stycznia do września tą trasą dostało się UE już 17,8 tys. osób. Jak informuje Frontex, to około połowę mniej, niż w tym samym okresie 2018 r. Migranci, którzy wybierają zachodni szlak Morza Śródziemnego, najczęściej pochodzą z krajów Afryki subsaharyjskiej.

Przez środek Morza Śródziemnego

W środkowej części Morza Śródziemnego, prowadzącej od Libii do Włoch i Malty, odnotowano we wrześniu 2,2 tys. nielegalnych przekroczeń granic UE. To o 16 proc. więcej niż w sierpniu. Najczęściej szlakiem tym przedostają się do Europy migranci z Tunezji i Sudanu. Według danych Frontexu, od początku roku tą trasą przeprawiło się do UE już 9,7 tys. osób - ponad połowę mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Kolejny szlak migracyjny do Europy prowadzi przez Bałkany Zachodnie. Jest on jednak najmniej popularny. We wrześniu Frontex odnotował tam 450 przypadków nielegalnych przekroczeń granicy UE. Od początku roku trasę przez Bałkany pokonało już ponad 7,3 tys. migrantów. To – jak zaznacza unijna agencja – o 80 proc. więcej niż w zeszłym roku. Ponad połowa migrantów na tej trasie to osoby pochodzące z Afganistanu.

Impas w UE

UE jest obecnie w impasie w kwestii rozdziału migrantów przedostających się do Europy przez Morze Śródziemne. Malta, Włochy, Francja i Niemcy zaproponowały w ubiegłym miesiącu nowy mechanizm relokacji. Jednak ministrowie spraw wewnętrznych krajów UE sceptycznie odnieśli się do pomysłu, dyskutując w ubiegłym tygodniu na unijnym spotkaniu w Luksemburgu.

mast (dpa)

