Wzrasta liczba obywateli UE z niemieckim paszportem

O ile w roku 2020 liczba obywateli państw UE, którym przyznano niemieckie obywatelstwo wynosiła tylko około 4 tysiące 400 osób, to w roku 2018 było ich już około 36 tysięcy. W rezultacie obecnie co trzeci nowowydany paszport niemiecki trafia do rąk któregoś z obywateli państw unijnych.

Co zwiększyło liczbę naturalizowanych cudzoziemców

Zapowiedziane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz rozszerzenie UE o nowe kraje członkowskie w 2004 i 2007 roku sprawiły znaczny wzrost liczby osób, którym przyznano obywatelstwo Republiki Federalnej Niemiec. W roku 2018 największą liczbę naturalizowanych w Niemczech cudzoziemców stanowili Brytyjczycy (6300), za którymi uplasowali się Polacy (6200) oraz Rumuni (4300).

Coraz więcej osób chce mieć niemiecki dowód tożsamości

Z informacji podanych dziś (29.01.2020) przez Federalny Instytut Badania Ludności wynika jednak, że w dalszym ciągu większość cudzoziemców naturalizowanych w Niemczech stanowią obywatele państw, które nie są członkami Unii Europejskiej. Ich liczba jednak stale spada. Ze 181 tysięcy w roku 2000, do około 75 tysięcy osób obecnie. Na czele tej listy znaleźli się Turcy (16 tysięcy 700 osób), a za nimi Irakijczycy (4 tysiące osób) i Kosowianie (3 tysiące 800 osób).

Powodem do wydania przez Federalny Instytut Badania Ludności komunikatu w tej sprawie jest reforma ustawy o obywatelstwie niemieckim sprzed dwudziestu lat. Od początku roku 2000 skrócono między innymi na jej podstawie okres legalnego pobytu w Niemczech cudzoziemców ubiegających się o obywatelstwo do ośmiu lat, przy jednoczesnym spełnieniu przez nich pewnych warunków, które dowodzą, że pomyślnie zintegrowali się w niemieckim społeczeństwie, wyjaśnił Martin Weinmann z BiB.

Poza tym od roku 2007 począwszy obywatelom państw unijnych przysługuje możliwość utrzymywania podwójnego obywatelstwa i nie muszą oni zrzekać się obywatelstwa kraju ich pochodzenia w ubieganiu się o paszport niemiecki.

kna / jak

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na Facebooku! >>