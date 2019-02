Wyrok dla Szwedki, która powstrzymała deportację Afgańczyka

Szwedzka studentka i aktywistka Elin Ersson chciała powstrzymać start samolotu, w którym z Göteborga miał być deportowany młody Afgańczyk. Samolot miał polecieć do Stambułu, a tam mężczyzna miał przesiąść się na inny samolot do Afganistanu.

Ersson wiedziała, że samolot może wznieść się w powietrze, dopiero wtedy, kiedy wszyscy pasażerowie siedzą. Wykorzystała ten przepis, a całą akcję transmitowała na żywo na Facebooku. Mówiła, że deportowanemu w Afganistanie „najprawdopodobniej grozi śmierć”.

Naruszyła ustawę

Teraz sąd w Göteborgu wymierzył wyrok młodej aktywistce. Za naruszenie ustawy o lotnictwie sąd skazał ją na karę grzywny w wysokości 3 tys. koron szwedzkich (ok. 290 euro). Prokuratura żądała dla dziewczyny 14 dni więzienia.

Wyrok nie jest prawomocny, a obrońca studentki Tomas Fridh zapowiedział apelację.

Inny Afgańczyk

Protest Elin Ersson zakończył się tylko połowicznym sukcesem. Przewidziany do deportacji mężczyzna mógł wysiąść z samolotu, również Elin opuściła pokład. Jak się później okazało, na pokładzie samolotu nie było Afgańczyka, za którym chciała wstawić się szwedzka aktywistka. Był za to inny Afgańczyk, który po odsiedzeniu wyroku w Szwecji, miał być deportowany do swojej ojczyzny.

(dpa/dom)