Wybuch w Leverkusen. Dwie ofiary, wielu zaginionych i rannych

W eksplozji, do której doszło we wtorek (27.07.2021) na terenie parku przemysłowego w niemieckim mieście Leverkusen, zginęły co najmniej dwie osoby, a ponad 30 zostało rannych, w tym cztery ciężko - poinformowały władze miasta. Cztery osoby nadal uznaje się za zaginione.

Do wybuchu doszło w pobliżu spalarni śmieci. Najprawdopodobniej zapaliły się zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Straży pożarnej udało się już ugasić ogień, kontynuowana jest akcja poszukiwawcza.

Prowadzone są też pomiary stężenia szkodliwych substancji w powietrzu. Analiza przeprowadzona około południa w północnych dzielnicach Kolonii - graniczących z Leverkusen, nie wykazały jednak skażenia.

Federalny Urząd ds. Ochrony Ludności i Katastrof zakwalifikował zdarzenie jako ekstremalnie groźne.

Świadkowie relacjonują, że wybuch słyszany był w całym mieście. Straż pożarna apeluje do mieszkańców o zamykanie okien i pozostanie w zamkniętych pomieszczeniach.

Na terenie parku chemiczno-przemysłowego Chempark znajdują się dziesiątki firm z branży chemicznej. Chempark związany jest z koncernem chemiczno-farmaceutycznym Bayer.

(WDR,RTR/szym)