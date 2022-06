Wybory w AfD. Na szczycie bez zmian

Podczas zjazdu partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) w miejscowości Riesa w Saksonii dotychczasowi przewodniczący ugrupowania, Tino Chrupalla i Alice Weidel, zostali ponownie wybrani na swoje stanowisko. Chrupalla otrzymał 53,5 procent głosów i pokonał tym samym jedynego kontrkandydata Norberta Kleinwaechtera. Alice Weidel, która była współprzewodniczącą partii, otrzymała natomiast 67,3 proc. głosów i pozostanie na stanowisku.

Wcześniej delegaci zdecydowali, że przez kolejne dwa lata partia będzie rządzona jak dotąd, czyli przez dwie osoby. Zmieniono jednak regulamin AfD, który dopuszcza rządzenie partią także przez jedną osobę. Dotąd było to niemożliwe.

Tino Chrupalla szefuje partii AfD od listopada 2019 roku. Ten 47-letni malarz z zawodu od początku chciał być „silnym głosem Wschodu”. W wyborach krytycy zarzucili mu słabe wyniki, jakie Alternatywa dla Niemiec uzyskała w wielu wyborach w krajach związkowych. Kontrkandydat Norbert Kleinwaechter opowiedział się na zjeździe za „profesjonalizmem, jednością, dyscypliną i nowym stylem komunikacji zewnętrznej”. Nalegał, aby „desperacko wyjść z zapaści” i przyjąć kurs „liberalno-konserwatywny”. Jak dodał Kleinwaechter „W rzeczywistości reprezentujemy większość mieszkańców naszego kraju. Oni po prostu o tym nie wiedzą i musimy ich o tym poinformować”.

Chrupalla chce jednak, żeby AfD skupiła się w najbliższych dwóch latach na kursie „liberalno-socjalnym”. Powiedział też, że partia „nie zgadza się na obowiązkowe szczepienia, wojnę i otwarte granice”. Natomiast głównym tematem Alice Weidel, było rzekome załamanie się bezpieczeństwa wewnętrznego w Niemczech - przede wszystkim w wyniku migracji. W obliczu wyborczych porażek partii w wyborach landowych apelowała, by „nie załamywać się każdym niepowodzeniem”. Wezwała też do większej jedności i zaprzestania publicznych oskarżeń. Powiedziała, że AfD nie jest modelem, który przestaje obowiązywać: „AfD to partia przyszłości". Weidel nazwała swoje ugrupowanie „niezbędną korektą w zaskorupiałym krajobrazie partyjnym”.

Wewnątrzpartyjni krytycy podkreślili na zjeździe, że partia „musi skończyć z wizerunkiem partii oburzonych obywateli”. Skrytykowali też kurs obrany przez Chrupallę jako „zbyt przyjazny Rosji”.

Urząd Ochrony Konstytucji w Niemczech klasyfikuje AfD jako podejrzaną organizację prawicowo-ekstremistyczną.

(AFP, DPA/stef)

