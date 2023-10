Wybory landowe w Niemczech. Zwycięstwo chadeków

W wyborach do parlamentów krajowych (landtagów) Bawarii i Hesji najlepsze rezultaty odnotowały partie chadeckie spod szyldu CDU/CSU. Rządzące Niemcami na szczeblu federalnym partie SPD, Zieloni i FDP odnotowują straty. Wzmacnia się za to prawicowo-populistyczna AfD. Tak wynika z prognoz przygotowanych na zlecenie niemieckiej telewizji publicznej ARD i ZDF.

W Bawarii rządząca tym landem CSU premiera Markusa Soedera dostała, według tej prognozy, ok. 36,5 procent głosów. Oznacza to, że CSU, która jest u władzy w Bawarii od 65 lat, zanotowała nawet gorszy wynik niż w katastrofalnym dla tej partii roku 2018 (dostała wówczas 37,2 proc.). Wystarczy to jednak, aby kontynuować koalicję rządową z partią Wolni Wyborcy, która dostała ok. 14 proc. głosów.

Markus Soeder z CSU pozostanie premierem Bawarii Zdjęcie: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Zieloni w Bawarii zanotowali lekki spadek osiągając ok. 15,5 proc. Mocno zyskuje AfD, na którą zagłosowało ok. 15 proc. wyborców. Socjaldemokratyczna SPD może liczyć jedynie na około 8,5 proc. głosów. Liberalna FDP zapewne nie wejdzie do landtagu, bo według prognozy dostanie tylko ok. 3 proc. głosów.

Podobnie w Hesji

W landzie Hesja wybory wygrywa CDU zdobywając około 35 procent głosów i wyraźnie poprawiając swój wynik z ostatnich wyborów. SPD dostaje około 15,5 procent, co może okazać się najgorszym rezultatem w historii SPD w tym landzie. Tracą także współrządzący Hesją Zieloni, na których głosowało ok. 15,5 procent głosów.

Wyraźnie zyskuje za to AfD, na którą głosowało ok. 16,5 procent wyborców. Ważą się losy FDP, która balansuje na poziomie progu wyborczego wynoszącego 5 procent.

Łącznie około 13,7 miliona osób w obu landach było uprawnionych do głosowania - to prawie jedna piąta wszystkich uprawnionych do głosowania w całym kraju. Z tego powodu niedzielne wybory są uważane za ważny wskaźnik sytuacji politycznej w Niemczech.

