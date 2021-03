Wybory do landtagów w cieniu pandemii

Jedno jest już pewne: niedziela (14.03.) to w Niemczech dzień wyborów, jakich jeszcze nie było. W obawie przed kolejnymi infekcjami, więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej w Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynacie chce głosować korespondencyjnie. W lokalach wyborczych może zrobić się pusto. Pandemia jest wszechobecna.

Możliwa porażka CDU

Prawie jedenaście milionów ludzi jest uprawnionych do głosowania w pierwszych dwóch wyborach w tym roku. Głosy te mogą więc być także wskaźnikiem wyniku jesiennych wyborów federalnych. Wygląda na to, że obaj szefowie rządów krajów związkowych mogą zachować swoje stanowiska. Byłaby to porażka CDU, partii kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która sama chce jesienią zakończyć karierę polityczną i nie zamierza ponownie startować w wyborach.

Zielony mąż stanu

Winfried Kretschmann z Partii Zielonych rządzi w Badenii-Wirtembergii od dziesięciu lat, początkowo z SPD, a od pięciu lat z CDU. Jest on jedynym zielonym szefem rządu w całych Niemczech. Przez długi czas wydawało się, że CDU może go dogonić w sondażach. Jednak w ostatnim czasie popularny przywódca wysunął się na prowadzenie i według ostatnich sondaży jego partia wyprzedza wszystkich konkurentów, uzyskując około 35 procent głosów.

Już przed laty Kretschmann w wywiadzie dla DW przedstawił swoje motto: „Na pierwszym miejscu jest kraj i jego mieszkańcy. A potem wszystko inne. To, co osobiście uważamy za ważne, czy partia. Taka jest moja zasada."

Plakaty wyborcze w Nadrenii-Palatynacie

Bez obaw przed konserwatystami

W branży samochodowej, przemysłowej i winiarskiej Kretschmann skutecznie rozwiał lęki, że Zieloni zrujnują gospodarkę. Prezentuje się jako mocno stąpający po ziemi i mieszczański polityk, dobrze dogaduje się z innymi, np. z premierem Bawarii Markusem Soederem z CSU.

Premier Badenii-Wirtembergii chwalił politykę uchodźczą kanclerz w 2015 i 2016 roku, a także popierał kurs rządu federalnego w sprawie pandemii. Jeśli zostanie ponownie wybrany, będzie to silny sygnał, że można myśleć o koalicji partii ekologów z konserwatystami również w Berlinie.

Triumf SPD?

Również w Nadrenii-Palatynacie wygląda na to, że premier Malu Dreyer z SPD będzie mogła cieszyć się kolejną kadencją. Rządzi ona tym landem od 2013 roku, a w wyborach w 2016 roku jej ówczesna przeciwniczka z CDU, obecnie federalna minister rolnictwa Julia Kloeckner, była początkowo uważana za faworytkę.

Dreyer postawiła na rzeczowość i bliskość z ludźmi. Odniosła sukces. Po poprzednich wyborach trudno jej było uwierzyć w swój sukces: „Możemy się cieszyć. SPD w Nadrenii-Palatynacie naprawdę wraca z dawną siłą. Udało nam się i jesteśmy po prostu bardzo, bardzo silni. Odnieśliśmy zwycięstwo wyborcze, o którym właściwie trudno było marzyć."

Winfried Kretschmann na plakacie wyborczym

Dreyer podporą SPD

Podobnie jak Kretschmann, Dreyer jest postrzegana jako osoba wyważona i unikająca ostrych tonów. Staje się przez to jednym z niewielu znaków nadziei dla swojej partii w roku wyborczym 2021. Socjaldemokraci zajmują ostatnio dalekie miejsca w sondażach, uzyskując 15 procent głosów, znacznie mniej niż chadecy i Zieloni.

Jednak w Nadrenii-Palatynacie osiągają aż 33 procent. Jeśli prognozy się potwierdzą, to Dreyer będzie kontynuować swoje rządy wspólnie z Zielonymi i liberalną FDP. Dla SPD byłby to znak, że nadal jest w stanie zdobywać szerokie poparcie – pod warunkiem, że wystawi odpowiednich kandydatów.

Kampania wyborcza online

Kretschmann i Dreyer zdobywali głosy w swoich landach także szerokiej krytyce działań rządu federalnego CDU/CSU w walce z pandemią.

W wywiadzie dla DW premier Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer opisuje, jak bardzo zmieniło się jej życie codzienne, gdy pojawiły się maski, dystans i zamknięcie: „Najwięcej czasu w ciągu dnia przypada naturalnie na działania rządu w sprawie pandemii. A to jest bardzo dużo, więc muszę naprawdę dobrze zarządzać sobą, żeby zdążyć jeszcze prowadzić kampanię wyborczą. Ale to bardzo szczególny czas, nie jeżdżę więc po całym landzie".

Afera maseczkowa szkodzi chadekom

Zarówno Kretschmann, jak i Dreyer od prawie roku stale uczestniczą w niezliczonych, pełnych emocji konferencjach na temat walki z pandemią z udziałem kanclerz Angeli Merkel. Byli współautorami decyzji o pierwszym i drugim lockdownie, a także o wszelkich ograniczeniach swobody poruszania się.

Najwyraźniej nie zaszkodziło to ich reputacji. A ostatnia afera z udziałem dwóch deputowanych do Bundestagu z CDU i CSU, którzy zrezygnowali z członkostwa w swoich partiach w związku z podejrzanymi transakcjami przy zakupie masek ochronnych, oznacza dla chadeków kolejny silny wiatr w oczy.

