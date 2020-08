Wyż „Detlef“ podgrzewa Niemcy

Najpiękniejsze plaże Europy

Sycylia, Włochy

Ta największa wyspa Morza Śródziemnego to nie tylko cel dla turystów zainteresowanych średniowiecznymi zabytkami i starożytnymi ruinami. Jest to także doskonałe miejsce na klasyczne wakacje nad morzem. Kilometry pięknych, nierzadko pustych plaż, chronionych od lądu białymi skałami, jak między Eraclea Minoa i Torre Salsa, to atut turystyczny wyspy, gdzie w morzu kąpać można się do później jesieni.