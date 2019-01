Wszystko co chciałbyś wiedzieć o UE, ale nie wiesz kogo zapytać

Jak mówią unijni urzędnicy, nowa Citizens’ App pomoże obywatelom w odkrywaniu „co UE zrobiła, robi oraz będzie dla nich robić”. Aplikacja mobilna dostępna jest bezpłatnie i można ją zainstalować zarówno na urządzeniach Apple, jak i sprzętach operujących w systemie Android. Korzystać z niej może każdy i wszędzie, tym bardziej że informacje przetłumaczone są na 24 języki unijne.

- Żyjemy w czasach pokoju i to oczywiście największe osiągnięcie Unii. Ale nie jedyne. Nasza aplikacja pozwala na skrupulatne prześledzenie dotychczasowych dokonań UE, bieżących prac oraz planów na przyszłość. Stronę można przeszukiwać, dzielić się nią, może też zostać spersonalizowana. Mówi się, że dzięki niej mamy Europę jak na dłoni – tłumaczą urzędnicy.

Aktualności i wrocławskie warsztaty

W aplikacji można znaleźć informacje o najnowszych wydarzeniach w Unii, takich jak np. wybór miast Płowdiw i Matera na Europejskie Stolice Kultury 2019, przyznanie nagrody Saharova ukraińskiemu reżyserowi, aktualnie więzionemu w Rosji, Olegowi Sencowowi. Mówi też o działaniach UE ws. ograniczenia używania plastiku, a zwłaszcza produktów plastikowych jednorazowego użytku.

Aplikacja kompleksowo informuje o działaniach UE

Citizens’ App informuje także o aktualnych wydarzeniach odbywających się w krajach UE. Wśród nich znalazły się m.in. zaplanowane na 18 stycznia wrocławskie warsztaty poświęcone kondycji Unii Europejskiej pod hasłem „Let’s Talk. Stories of Europe” (warsztaty odbywają się w języku angielskim), belgijskie warsztaty dla wolontariuszy (21 stycznia) czy seminarium o wolności prasy, które odbędzie się 5 lutego w Strasburgu.

Ponadto, użytkownicy aplikacji znajdą tu informacje dotyczące lokalnych i krajowych inicjatyw. Te podzielone są na 20 grup tematycznych, w tym na działania w zakresie zdrowia, energii, klimatu, zatrudnienia, kultury czy też praw obywateli. Mowa tu zarówno o działaniach, które już zostały podjęte, jak i tych które właśnie są podejmowane lub zaplanowane na najbliższą przyszłość. I tak np. w sekcji „prawa UE” i „edukacja” znaleźć można artykuł o niebezpieczeństwach, na jakie narażone są dzieci w internecie, wraz z informacją, że w 2012 r. Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz uczynienia internetu bezpieczniejszym dla najmłodszych, a w 2018 r. weszło nowe rozporządzenie o ochronie danych, które wprowadziło dodatkową ochronę danych dzieci i ograniczenia wiekowe dla nieletnich korzystających z sieci. Podobnie konsumenci mogą się dowiedzieć, że UE walczy o zniesienie geoblokingu (blokowania konsumentów ze względu na ich lokalizację geograficzną) w usługach i handlu online. Dzięki temu od kwietnia 2018 r. mieszkańcy UE mogą bez przeszkód oglądać swoje ulubione serialne, np. na Netflixie, także podczas wyjazdu do innego kraju UE, a od tego roku będą mogli bez ograniczeń i po takich samych cenach robić zakupy internetowe.

Aplikacja infomuje o lokalnych inicjatywach, np. na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie

Ile na metro dostała Warszawa?

Jako że aplikacja pozwala przeszukiwać i używać filtrów, żeby zobaczyć wyniki wyszukiwania wyświetlane na mapie, internauci mogą bez przeszkód sprawdzić, jakie działania były lub są podejmowane w ich państwie dzięki pomocy UE. I tak np. można dowiedzieć się, że otwarcie drugiej linii metra w Warszawie możliwe było dzięki wsparciu z UE w wysokości 2.6 mld zł albo że UE przeznaczy 10 mln euro dla Brandenburgii na wsparcie zatrudnienia młodych.

Stronę można spersonalizować. W praktyce oznacza to, że korzystający z niej internauta może stworzyć osobisty kalendarz, do którego będzie dodawał interesujące go wydarzenia i zaznaczał te najciekawsze, użytkownik może też oceniać wybrane inicjatywy i przyznawać im noty w rankingu, a także ustawić powiadomienia odnośnie ważnych dla siebie spraw (np. informację o zakończeniu danej inwestycji). Aplikację można połączyć z profilem w mediach społecznościowych i za ich pośrednictwem dzielić się ważnymi informacjami.

Citizens’ App umożliwia także łatwy dostęp do strony "Co Europa robi dla mnie", która została stworzona po to, żeby pokazać wpływ Unii na życie obywateli lokalnie i na terenie całej Wspólnoty.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dn. 23-26 maja tego roku.