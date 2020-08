Wrogie i obraźliwe zachowania. Szef resortu zdrowia opluty

Jak poinformowało federalne ministerstwo zdrowia w sobotę (29.08.2020) po spotkaniu wyborczym w domu kultury w Bergisch Gladbach grupa demonstrantów przed budynkiem wykrzykiwała obelżywe hasła pod adresem Jensa Spahna (CDU). Minister został też opluty. Rząd federalny oraz przywódcy CDU potępili ten incydent. W poniedziałek Spahn zaapelował o wolę dialogu. „Demokracją jest dyskutowanie ze sobą, a nie wykrzykiwanie i obrażanie”, napisał na Twitterze.

Obraźliwe ataki

Na nagraniu wideo można było zobaczyć, jak polityk CDU podchodzi do ludzi, którzy gwiżdżą na niego i zaczepiają go. Jak poinformowała rzeczniczka resortu zdrowia, Jens Spahn usiłował nawiązać z demonstrantami rozmowę, ale okazało się to niemożliwe. Na ministra wrzeszczano i opluwano go.

Policja wniosła skargę przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Bergisch Gladbach, który obraził polityka. Świadkami tego incydentu byli stojący obok dwaj policjanci, którzy natychmiast wylegitymowali mężczyznę. W ocenie policji pod domem kultury zebrało się około 50 osób. Wyrażały one niezadowolenie z powodu restrykcji wynikających z pandemii.

Ostra reakcja kręgów politycznych

Według rzecznika rządu Steffena Seiberta okazana ministrowi zdrowia wrogość jest przejawem „niewłaściwego zachowania”. Ci, którzy tylko obrażają polityków, a nawet na nich plują, nie chcą dialogu. Ci ludzie chcieli „ostrej formy protestu”, która prowadzi donikąd. Również inni ministrowie skrytykowali ten incydent. Potępiło go także prezydium CDU. Przewodnicząca partii Annegret Kramp-Karrenbauer oświadczyła w poniedziałek, że homofobiczne obelgi i plucie są „nie do przyjęcia i nie można ich niczym usprawiedliwić”. Dodała, że „to już nie ma nic wspólnego z przyzwoitością i kulturą prowadzenia sporu”.

Rozmowy i dialog

„Musimy szukać rozmów i dialogu z tymi, którzy nie są zadowoleni z naszej polityki wynikającej z pandemii”, powiedział w poniedziałek Jens Spahn dziennikowi „Rheinische Post”. Polityka nie ma monopolu na prawdę. Dyskusje są częścią składową demokracji. „Ale to działa tylko wtedy, gdy obie strony są chętne do słuchania. Krzykiem, pluciem to się nie uda”, zaznaczył chadek.

Tylko w zeszłym tygodniu zakłócony został występ Jensa Spahna w Wuppertalu. Według policji, dwie osoby zablokowały w poniedziałek jego samochód. Postawiono im zarzut stosowania przymusu.

(DPA/jar)

