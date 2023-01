Wojenna codzienność: jak żyją ostatni mieszkańcy w Bachmucie

Co kilka minut w powietrzu rozlega się gwizd pocisków, które eksplodują gdzieś w pobliżu. Na ulicach Bachmutu nie widać ludzi. Tylko Jewgienij Tkaczew i inni wolontariusze misji humanitarnej Proliska są w drodze, by zapewnić mieszkańcom miasta żywność i artykuły higieniczne.

Zachodnia część położonego w obwodzie donieckim miasta jest nie do poznania. Z wielu domów pozostały tylko stosy cegieł, nad miastem górują podziurawione wieżowce. Resztki reklamowych bilbordów i uszkodzonych świateł wiszą nad ulicami, na których leżą przewrócone i spalone samochody, okna bez szyb zostały naprędce pozakrywane czym popadnie. Wyłamane drzwi otwierają się i zamykają na wietrze.

Pomoc humanitarna pod ostrzałem

– Oczywiście, że to niebezpieczne. Ale co robić. Ludzie potrzebują pomocy, bo nie ma tu już żadnych sklepów i nie wszyscy mają pieniądze – mówi Jewgienij i wysiada z samochodu. Zatrzymał się na podwórku otoczonym kilkoma domami. Wiele okien jest wybitych, jakiś mężczyzna próbuje właśnie zakryć jedno z nich folią, gdy w pobliżu rozlega się wybuch. Mężczyzna chowa się na chwilę, by zaraz wrócić do przerwanej pracy.

Mieszkańcy Bachmutu przed samochodem wolontariuszy

Do samochodu wolontariuszy zbliża się kilka osób. Jewgienij woła: „Pomoc humanitarna! Pomoc humanitarna!”. Z okolicznych domów powoli wychodzą ludzie, podobnie jak Nina każdy ma przy sobie dowód osobisty, bo aby otrzymać pomoc, muszą najpierw podać swoje dane, wypełnić i podpisać formularz. Nagle znowu coś przelatuje z głośnym gwizdem tuż nad dachami domów i eksploduje bardzo blisko. Ale ludzie ani drgną, nadal wypełniając papiery. Tylko jakiś mężczyzna dziwi się, że był to zupełnie inny, nowy dźwięk, którego wcześniej nigdy nie słyszał. Nina mówi: – Przyzwyczailiśmy się już do najróżniejszych gwizdów i eksplozji.

Bez prądu, bez wody, bez gazu

Wokół Bachmutu pomiędzy rosyjskimi agresorami a ukraińskimi obrońcami toczy się bitwa na wyczerpanie. Linia frontu coraz bardziej zbliża się do miasta. Od kilku miesięcy nie ma tu prądu, wody pitnej ani gazu. Ludzie, by oszczędzać powerbanki i baterie, używają świec.

Obraz oblężonego Bachmutu kształtują ruiny (fot. z 17.01.2023)

Nina mówi, że są agregaty Diesla, które otrzymało prawie stu mieszkańców z jej sąsiedztwa od ukraińskiego wojska i wolontariuszy. Włączane są jednak tylko czasami, by naładować jednocześnie wiele telefonów naraz albo wyprać rzeczy w pralce. – Aby oszczędzać benzynę do agregatów, ludzie najczęściej piorą ręcznie, jak robili to kiedyś nasi dziadkowie – mówi Nina. Najbliższa stacja benzynowa znajduje się w miejscowości Czasiw Jar, oddalonej o około dwanaście kilometrów. – Jeździmy tam samochodem, który też potrzebuje benzyny. Również z tego powodu oszczędzamy energię.

Ci, którzy przeżyli, od ukraińskiego wojska i wolontariuszy otrzymują także wodę pitną. Albo sami szukają studni na podwórkach prywatnych domów. Jedzenie gotują na ulicy – albo na własnoręcznie zrobionych grillach, albo na żeliwnych piecach. Przed dwoma domami mężczyźni robią drewno. Jeden z nich, 35-letni Dmytro, niesie je do mieszkania, gdzie leży chory ktoś z rodziny. – Mamy w domu piece i palimy drewnem. Można też na nich postawić garnek czy patelnię i ugotować coś do jedzenia – mówi. Z podwórka widać, jak z kilku okien wystają rury, z których powoli unosi się dym.

Życie w Bachmucie – życie w piwnicy

Z powodu chorych i starych ludzi, którzy nie chcą bądź nie mogą zostać ewakuowani, całe rodziny pozostają w mieście. Do dziennikarzy zbliża się mężczyzna z nastoletnią córką. Dziewczynka unika kontaktu i nieśmiało zakrywa twarz. Ojciec tłumaczy: – Nie możemy zostawić naszej chorej babci samej w Bachmucie. Dziewczynka jest tutaj jedynym dzieckiem, jakie widać na ulicy. Od lata do września ubiegłego roku z miasta ewakuowano prawie wszystkie dzieci.

Nina i jej mąż chcą pozostać w Bachmucie, dopóki jest tutaj ukraińska armia

Już zeszłej wiosny, gdy do miasta zbliżał się front, wielu mieszkańców oczyściło swoje piwnice i ustawiło w nich podstawowe meble, często własnoręcznie zrobione. – Nie można tu odebrać żadnych połączeń, więc komunikacja ze światem zewnętrznym jest trudna – mówi Nina, idąc przodem. Ciemny korytarz prowadzi do „pokojów”. Dopiero tam Nina włącza latarkę. Pod betonowymi ścianami stoją półki z kaszą i herbatą. Sześć łóżek jest starannie posłanych. Jest ciepło, bo w kącie stoi piecyk, na którym gotuje się woda. Znajdujące się w pomieszczeniu kobiety proponują herbatę.

Łóżka w piwnicy domu w Bachmucie

W piwnicy nie ma wentylacji, więc ludzie, by zaczerpnąć świeżego powietrza, podchodzą do drzwi wyjściowych. Mówią, że z tego powodu starają się nocą nie używać świec. W ciągu dnia najczęściej wracają do swoich mieszkań, ale ponieważ ostrzały trwają nocą, spać chodzą do „bunkra”, jak nazywa piwnicę Nina. – Ale przed rakietą ta piwnica nas nie uratuje – mówi.

„Mieszkańcy Bachmutu od dawna wiedzą, co to wojna”

Ludzie mają świadomość, jak bardzo zagrożone jest ich życie, lecz jasno mówią, że na „kapitulację czy ewakuację” nie są gotowi.

– Mieszkańcy Bachmutu od dawna wiedzą, co to wojna i ostrzały – mówi Mykyta i dodaje: – Wojna nikogo tutaj zbytnio nie szokuje. Młody człowiek wspomina, że działania wojenne w Donbasie zaczęły się na długo przed zmasowaną inwazją Rosji na Ukrainę 24.02.2022. Od 2014 roku raz po raz „coś uderzało w miasto”. Mykyta mówi, że nie może zostawić rodziców samych. Są za bardzo związani ze swoim domem, aby zgodzić się na ewakuację. Może mieć tylko nadzieję, że „siły zbrojne Ukrainy wypędzą wroga z miasta”.

Nina także nie traci nadziei. Córki „uciekły do Europy”, ale ona sama i jej mąż chcą na razie zostać w Bachmucie. – Zostaniemy, dopóki jest tutaj armia ukraińska – podkreśla. Małżonkowie zgadzają się, że jeśli sytuacja ulegnie pogorszeniu, trzeba ewakuować wszystkich cywili. Nie wolno stawać na drodze ukraińskiemu wojsku, gdy wróg czai się za domami.

