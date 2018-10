Woidke w Berliner Zeitung: Zainteresowanie współpracą z Polską wzrosło

Woidke uważa, że zaostrzająca się konfrontacja polskiego rządu z Unią Europejską nie ma wpływu na praktyczną współpracę polsko-niemiecką.

„Mieszkańcy terenów nadgranicznych wiedzą, że bez zjednoczonej Europy z otwartymi granicami, infrastruktura i gospodarka w tych regionach nie będą mogły się rozwijać” – powiedział Woidke w wywiadzie opublikowanym w weekendowym wydaniu „Berliner Zeitung”.

„Politycy nie powinni stwarzać fałszywego wrażenia, że UE chce nam coś narzucić i że miesza się w sposób nieuprawniony w wewnętrzne sprawy kraju. Przecież uczestniczymy i współkształtujemy Europę. Czasami kreuje się prowadzące na manowce antagonizmy, które mogą nam na terenach przygranicznych tylko zaszkodzić" – podkreślił polityk SPD.

Woidke zaznaczył, że strona polska jest nadal zainteresowana współpracą z Niemcami. „Szczególnie w strefie nadgranicznej obie strony potrzebują się wzajemnie i znają się” – dodał. Jako przykład dobrej kooperacji wymienił gospodarkę.

„Niemcy są zdecydowanie najważniejszym partnerem gospodarczym Polski, a w Niemczech wiele miejsc pracy zależy od handlu z Polską. Ta sytuacja stwarza wzajemne połączenia i zaufanie w pozytywnym sensie tego słowa” – powiedział Woidke.

„Mam wrażenie, że ludzie nie dadzą sprowadzić się na manowce przez chwilami osobliwe relacje medialne" – zauważył.

„Spodziewam się pragmatyzmu”

Woidke nie odpowiedział bezpośrednio na pytanie, czy ewentualne zwycięstwo PiS w Szczecinie, Poznaniu czy Wrocławiu może doprowadzić do pogorszenia współpracy z Niemcami.

„Mam bardzo dobre kontakty z politycznymi partnerami po polskiej stronie granicy” – powiedział. „Będę się cieszył, jeśli tak pozostanie w przyszłości” - dodał.

Bez względu na to, jaki będzie wynik wyborów, wychodzę z założenia, że wybrani prezydenci, wszystko jedno z jakiej partii, będą mieli na celu dobro swoich miast. A przecież właśnie dla wielkich miast współpraca z Niemcami jest ważna. „Spodziewam się pragmatyzmu” – dodał.

Woidke powiedział, że na terenach nadgranicznych zainteresowanie dobrosąsiedzką współpracą w minionych latach zwiększyło się. „Mam nadzieję, że tak pozostanie” – dodał. Jak zaznaczył, w ostatnim czasie zwiększono fundusze na wymianę młodzieżową.

Zastrzegł, że zmiany obserwowane w ostatnim czasie niepokoją go. „Do niedawna, dzięki sukcesom gospodarczym, prestiż Polski w sposób zasadniczy poprawił się. Liczne bezpośrednie kontakty między Niemcami i Polakami doprowadziły do odprężenia we wzajemnych relacjach” – ocenił polityk SPD.

„Dostrzegam niebezpieczeństwo, że trudne tematy w rodzaju praworządności czy roszczeń reparacyjnych zdominują wzajemne postrzeganie. Nie twierdzę, że konflikt o polski wymiar sprawiedliwości nie daje powodów do niepokoju. Ale nie dotyczy to całego kraju, ani wszystkich Polek i Polaków. Powinniśmy nadal z empatią i sympatią spoglądać na Polskę. W roku 2018 Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości. Dla Polaków jest to elementarna data, którą i my powinniśmy docenić” – powiedział Woidke.

Polityk SPD jest od 2014 roku koordynatorem ds. współpracy niemiecko-polskiej.