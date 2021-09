Wkrótce w Niemczech cyfrowe prawo jazdy

Jak poinformowało Federalne Ministerstwo Transportu, cyfrowa wersja prawa jazdy może być już obecnie wystawiona online za pomocą aplikacji. Jest to dopiero pierwszy etap cyfrowego prawa jazdy, gdyż w przyszłości powinny zostać uruchomione kolejne opcje i funkcje. Cyfryzacja ma ułatwić przykładowo wypożyczanie samochodów lub korzystanie z usług car-sharingu. Jako pierwsza poinformowała o tym gazeta „Passauer Neue Presse”.

- Nadchodzi cyfrowe prawo jazdy - oświadczył minister transportu Andreas Scheuer (CSU) . - Technologia jest gotowa, teraz czas na aplikację. Według ministra innowacja ta może "znacznie ułatwić codzienne życie kierowców” w Niemczech.

Nie ma więcej potrzeby przeprowadzania czasochłonnej weryfikacji wideo prawa jazdy, na przykład w przypadku car-sharingu lub wynajmu samochodów. Bowiem po pobraniu aplikacji, wystarczy jedno kliknięcie na cyfrowe prawo jazdy, by rozpocząć jazdę.

Dostęp za pomocą aplikacji

Dostęp do cyfrowego prawa jazdy odbywa się poprzez aplikację "Portfel ID" ("Digitale Brieftasche"). Dokument cyfrowy został opracowany przez Ministerstwo Transportu we współpracy z Federalnym Urzędem Transportu Samochodowego i Drukarnią Federalną. Na pierwszym etapie można wgrać do aplikacji na smartfona dowód prawa jazdy. Cyfrowe prawo jazdy wydawane jest na podstawie danych z centralnych rejestrów Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego.

Według ministerstwa trwają obecnie prace z BMW i Sixt nad aplikacjami do wykorzystania cyfrowego prawa jazdy, które mogłyby wejść do użytku w najbliższych miesiącach. Następnie funkcje cyfrowego prawa jazdy będą krok po kroku rozszerzane, aż do momentu, gdy będzie ono w pełni odpowiadało klasycznemu prawu jazdy. Minister transportu zapowiedział wprowadzenie cyfrowego prawa jazdy w Niemczech już pod koniec października 2020 roku.

Niemcy powinny stać się bardziej cyfrowe

Cyfryzacja dokumentów urzędowych od dawna stanowi problem dla rządu niemieckiego. Na przykład od połowy maja prowadzony jest projekt pilotażowy z Deutsche Bahn, Lufthansą, Boschem i BWI - dostawcą usług IT dla niemieckich sił zbrojnych, w ramach którego ich pracownicy mogą się identyfikować za pomocą aplikacji podczas meldowania się w niektórych hotelach. Jednak opozycja od lat krytykuje, że cyfryzacja administracji w Niemczech jest mocno opóźniona.

Zgodnie z planami UE w przyszłości dowody tożsamości, prawa jazdy, dyplomy i inne ważne dokumenty powinny być prawnie weryfikowalne cyfrowo.

(ARD/jar)

