Wielki kontrakt Siemensa. Zbudują szybką kolej w Egipcie

Należąca do Siemensa spółka Siemens Mobility ma stworzyć w Egipcie sieć szybkiej kolei o długości 2 tys. kilometrów. Firma poinformowała, że ma dostarczyć 41 nowoczesnych pociągów wysokich prędkości, 94 pociągi obsługujące połączenia regionalne oraz 41 lokomotyw towarowych. Kontrakt obejmuje ponadto budowę ośmiu dworców i obsługę serwisową przez 15 lat.

- Za sprawą naszej najnowszej technologii pojazdów szynowych, dzięki naszej technice ruchu kolejowego i bieżącej konserwacji Egipt będzie miał szóstą pod względem wielkości i najnowocześniejszą sieć szybkiej kolei na świecie - powiedział prezes zarządu koncernu Siemens AG Roland Busch podczas podpisywania kontraktu.

Realizując ten mega-projekt Siemens Mobility będzie współpracować z przedsiębiorstwami budowlanymi Orascom oraz The Arab Contractors. Wartość kontraktu dla niemieckiej firmy to 8,1 miliarda euro.

„Początek nowej ery”

Długa na 2 tys. kilometrów nowoczesna sieć kolei dużych prędkości ma połączyć 60 miast Egiptu. Pociągi mają poruszać się z prędkością do 230 kilometrów na godzinę. Siemens Mobility podaje, że ok. 90 procent ludności Egiptu będzie miało dostęp do sieci nowej kolei. Dzięki przeniesieniu dużej części transportu z dróg na szyny, uda się też zmniejszyć o 70 proc. aktualną emisję CO2, za która odpowiadają autobusy i samochody prywatne.

Prezydent Egiptu Abd el-Fattah as Sisi, który brał udział w ceremonii podpisania kontraktu, określił powstającą sieć kolejową jako wartościowe uzupełnienie egipskiego systemu komunikacji. Jak dodał, to początek nowej ery dla systemu kolejowego Egiptu, Afryki i Bliskiego Wschodu.

(AFP/szym)