Wiceszefowa MSZ Niemiec ostrzega przed powrotem nacjonalizmu

„Musimy uzmysłowić ludziom, o co chodzi w tych wyborach: albo projekt UE będzie kontynuowany, albo dojdzie do nawrotu nacjonalizmów. Na szali jest bezpieczeństwo i pokój w Europie” – powiedziała Anna Luehrmann, ministra stanu w niemieckim MSZ, w wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel”.

Gdyby potwierdził się oparty na aktualnych sondażach czarny scenariusz, dający nacjonalistom i prawicowym populistom we Francji, Holandii i Włoszech zdecydowaną przewagę, to byłby to „koszmar” – oceniła Luehrmann. Dlatego należy mobilizować wyborców demokratycznego centrum.

Polska dała przykład

Wiceministra wymieniła Polskę jako kraj, „który pokazał, jak wygrywa się z prawicowymi populistami”. Pomimo tego, że PiS zdobył mniej więcej tyle samo głosów co w poprzednich wyborach, koalicja wokół Donalda Tuska wygrała, ponieważ jeszcze bardziej zmobilizowała swoich wyborców - wyjaśniła.

Luehrmann skrytykowała Europejską Partię Ludową za próby zbliżenia z partiami prawicowymi, w tym z partią Bracia Włosi (Fratelli d'Italia), włoskiej premier Giorgii Meloni . Błędem jest też jej zdaniem postawa szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która zasygnalizowała możliwość współpracy z frakcją Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).

Von der Leyen chce współpracować z Vox i PiS ?

„Oni chcą zniszczyć UE w obecnej formie. Zamiast kooperować z prawicowymi populistami, powinniśmy wzmocnić instrumenty unijne, aby ich zwalczać” – powiedziała. Zaznaczyła, że do tej grupy należą partie skrajnie prawicowe – hiszpański Vox i francuska Reconquete, czyli Rekonkwista. (do tej grupy w PE należy też PiS – red.)

Luehrmann opowiedziała się za rozszerzeniem mechanizmów pozwalających wstrzymywać środki finansowe dla krajów naruszających praworządność podczas korzystania z funduszy unijnych. „W przyszłości powinno być możliwe obcięcie środków finansowych krajom, które prześladują mniejszości lub ograniczają wolność prasy” – wyjaśniła.

Luehrmann odpowiada w niemieckim MSZ za sprawy europejskie. Należy do współrządzącej obecnie w Niemczech partii Zieloni. Mandat do Bundestagu wywalczyła po raz pierwszy w 2002 r. w wieku 19 lat.

