Wiceprzewodnicząca PE: Brexit nie powinien być historią bez końca

„Właściwie nie chcemy brexitu, a jeśli już, to w żadnym wypadku nie chcemy twardego brexitu – powiedziała Evelyne Gebhardt (SPD) w wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Heilbronner Stimme”. „Nie możemy zaakceptować, że będzie to niekończąca się historia – podkreśliła wiceszefowa Parlamentu Europejskiego.

Więcej czasu na brexit

Aktualnie wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE przewidziane jest na 12 kwietnia. Aby zapobiec chaosowi premier Wielkiej Brytanii Theresa May zwróciła się do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z wnioskiem o przesunięcie terminu opuszczenia Wspólnoty do 30 czerwca. Tusk z kolei postuluje elastyczne przedłużenie terminu do 12 miesięcy. Decyzja o tym zapadnie na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli w nadchodzącą środę (10.04.19).

Konkrety do 12 kwietnia

„Niezależnie od tego, czy jest to termin proponowany przez May, czy przez Tuska, żaden z nich nie jest możliwy do zaakceptowania, jeśli do 12 kwietnia nie zostanie ustalone, dokąd ma ta podróż prowadzić" – powiedziała wiceszefowa PE.

Gebhardt zaznaczyła, że „jeśli parlament i rząd brytyjski nadal pozostaną przy nudnym i tak i nie”, UE nie będzie mogła przystać na przedłużenie terminu brexitu, bez otrzymania jasnego komunikatu. Niemiecka socjaldemokratka dodała, że jest gotowa czekać do końca roku, pod warunkiem, że „pojawi się widoczne rozwiązanie”.

(dpa/jar)