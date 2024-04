Wicekanclerz Niemiec w Ukrainie. Obietnice inwestycji

Wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Robert Habeck przybył w czwartek (18.04.2024) do Kijowa w towarzystwie dużej delegacji niemieckiej gospodarki. Niemieckie firmy wykazują duże zainteresowanie produkcją w Ukrainie oraz nawiązywaniem partnerstw w różnych dziedzinach: w rolnictwie, sektorze medycznym, a także coraz bardziej w sektorze obronnym i bezpieczeństwa – zapewnił Habeck. Firmy, które wcześniej tylko dostarczały towary do Ukrainy, teraz również będą chciały tam produkować, pomimo trudnej sytuacji obecnie, ale też w nadziei na zbliżenie tego kraju do europejskiego rynku wewnętrznego – powiedział polityk Zielonych.

System przeciwlotniczy

W skłąd delegacji biznesowej wchodzili również przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego i bezpieczeństwa. Helmut Rauch, szef firmy zbrojeniowej Diehl Defence, która produkuje systemy obrony przeciwlotniczej Iris-T-SLM powiedział: „Naszym długoterminowym celem jest oczywiście to, żeby systemy mogły być serwisowane, naprawiane i konserwowane na miejscu w Ukrainie”. Dotychczas firma zbrojeniowa Diehl dostarczyła Ukrainie trzy systemy Iris-T SLM. Służą one do ochrony Kijowa. Podczas spotkania Habecka z wicepremierką i ministrem gospodarki Julią Swyrydenko oraz przedstawicielami biznesu Helmut Rauch podkreślił, że jego firma dostarczy czwarty system w ciągu najbliższych tygodni. Kolejne zestawy powinny nadejść jeszcze w tym roku.

Trwałe wsparcie

Po przybyciu do Kijowa Habeck powiedział, że jego wizyta była „sygnałem, iż musimy i zamierzamy zapewnić Ukrainie trwałe wsparcie”. Walka Ukrainy to walka o porządek pokojowy w Europie, dlatego należy finansować tę walkę „w taki sposób, aby nie została przegrana, lecz została wygrana”– podkreślił niemiecki minister.

Rozpoczynając podróż Habeck wyjaśnił, że kompleksowe wsparcie Ukrainy obejmuje również system energetyczny oraz jego odbudowę. Aby to się udało, „kluczowe są inwestycje sektora prywatnego” – podkreślił minister. W jego ocenie Ukraina jako przyszły członek UE z „bardzo dobrze wykształconą ludnością” oferuje możliwości dla niemieckich i międzynarodowych firm.

W zeszłym tygodniu niemiecki rząd zatwierdził 15-punktowy plan odbudowy gospodarczej Ukrainy. Pakiet środków przewiduje finansowe dotacje i i obniżki stóp procentowych dla małych i średnich przedsiębiorstw na Ukrainie, a także gwarancje inwestycyjne dla niemieckich firm.

Ukraina znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji: od miesięcy władze w Kijowie apelują do sojuszników o dostarczenie większej ilości amunicji i środków do obrony przeciwlotniczej. Tymczasem w ciągu ostatnich tygodni armia rosyjska odniosła szereg sukcesów na wschodzie Ukrainy.

Problemy z dostawami energii

Podczas wizyty w Kijowie Habeck mówił o „dramatycznej sytuacji” w dostawach energii i wyjaśnił, że rosyjskie wojska oprócz linii frontu wzmacniają ataki na infrastrukturę cywilną oraz krytyczną, taką jak szkoły, szpitale i przemysł energetyczny. W czwartek ukraiński dostawca energii DTEK wraz z rządem Ukrainy wezwali w obliczu ataków rosyjskich do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach wieczornych.

W odniesieniu do „pilnego apelu” niemieckiego rządu do krajów partnerskich w związku z oczywistą słabością ukraińskiej obrony powietrznej, Habeck powiedział, że niemieccy ministrowie wysłali wiadomość: "Dostarczcie więcej, a my pójdziemy naprzód". Ważne było, aby Niemcy nie czekały na ruch innych, ale były „pierwszym graczem”.

Robert Habeck przyjechał w czwartek rano pociągiem do stolicy Kijowa i planował tam między innymi rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Według ministerstwa gospodarki podróż ta służyła również przygotowaniu konferencji odbudowy Ukrainy, którą rząd niemiecki wspólnie z rządem ukraińskim organizuje 11 i 12 czerwca 2024 roku w Berlinie.

To druga już wizyta ministra gospodarki w Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Po wizycie w Kijowie polityk udał się do Mołdawii, gdzie miał spotkać się z premierem Dorinem Receanem.

