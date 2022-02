Wicekanclerz Niemiec: Nie będziemy dostarczać Ukrainie broni

Wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Robert Habeck (partia Zielonych) powiedział w czwartek (24.02.2022) w Berlinie, że "nie będziemy dostarczać broni na Ukrainę". Zapowiedział jednak "twardy pakiet sankcji" finansowych i gospodarczych.

Również wiceprzewodniczący klubu poselskiego CDU/CSU w Bundestagu, Johann Wadephul, wykluczył możliwość dostarczania broni Ukrainie. - Trzeba było to zrobić wcześniej. Teraz to już niemożliwe. Mamy do czynienia z toczącą się wojną - powiedział polityk opozycyjnej CDU. Przypomniał, że Niemcy przyjęły zasadę niedostarczania broni w regiony objęte wojną.

Johann Wadephul wcześniej opowiadał się za dostawami. Jego zdaniem odmowa dostaw broni przez Niemcy została zrozumiana w Moskwie jako zachęta i była błędem.

Była minister obrony: zawiedliśmy na całej linii

Również była minister obrony (2019-2021) w rządzie Angeli Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) przyznała, że niemieccy politycy zawiedli.

"Jestem na nas wściekła, bo na całej linii zawiedliśmy" - napisała Kramp-Karrenbauer na Twitterze. Jak dodała, po konfliktach w Gruzji, na Krymie i w Donbasie, nie przygotowano niczego, co mogłoby "naprawdę zniechęcić" prezydenta Rosji Władimira Putina.

"Zapomnieliśmy o tym, co powtarzali (kanclerze) Schmidt i Kohl, że negocjacje zawsze mają pierwszeństwo, ale że trzeba być tak silnym militarnie, by odejście od stołu rozmów nie było opcją dla drugiej strony".

