Wiatraki głównym źródłem energii w Niemczech – nowe dane

Energia wiatrowa odpowiadała za 32,2 proc. energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w Niemczech w pierwszych trzech miesiącach tego roku – podał Federalny Urząd Statystyczny. To najwyższy udział energii z wiatru w całej energii wprowadzonej do niemieckiej sieci po raz pierwszy od drugiego kwartału 2020. Produkcja energii w Niemczech rok do roku spadła.

W pierwszym kwartale za energetyką wiatrową uplasował się węgiel (30,0 proc.) i gaz ziemny (14,6 proc.). Udział energii elektrycznej z biogazu wyniósł 5,5 proc., z fotowoltaiki – 4,9 proc., a z atomu – 4,3 proc. Nastąpił gwałtowny spadek produkcji z fotowoltaiki, ale wynikało to z wyjątkowo dużej liczby godzin nasłonecznienia w tym samym kwartale poprzedniego roku.

OZE vs konwencjonalne źródła – liczby

Udział energii ze źródeł konwencjonalnych spadł ogółem o 10,4 proc. rok do roku do łącznego poziomu 51,4 procent. To tylko nieznacznie powyżej miksu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, którego udział był na poziomie 48,6 proc.

W sumie w pierwszym kwartale wyprodukowano i oddano do sieci w Niemczech 132,8 mld kilowatogodzin energii elektrycznej. Według władz to wynik „niezwykle niski”. Oznacza spadek o 7,8 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego, co wynikało głównie z łagodnych temperatur, wysokich cen energii elektrycznej oraz spowolnienia gospodarczego. Ilość energii wprowadzonej do sieci nie jest jednak tożsama z jej faktycznym zużyciem ze względu na handel zagraniczny i ewentualne straty w drodze do punktów poboru.

Wyłączenie atomu i wzrost importu energii

Szczególnie wyraźny jest spadek produkcji z energii jądrowej: o 32,7 procent jeszcze przed wyłączeniem 15 kwietnia ostatnich trzech niemieckich elektrowni jądrowych. Z drugiej strony pobór energii elektrycznej z gazu ziemnego ponownie nieznacznie wzrósł – o 2,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim – i osiągnął udział na poziomie 14,6 procent.

Eksport energii elektrycznej nadal był wyższy niż import, ale nadwyżka eksportowa spadła do 9,2 mld kilowatogodzin, a sam eksport – o 9,8 proc. W tym samym czasie import prądu wzrósł o 15,2 proc., najwięcej importowano z Francji, Holandii i Austrii.

(AFP/mar)