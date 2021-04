Większość Niemców za przywilejami dla zaszczepionych

W sondażu przeprowadzonym przez Instytut badania opinii publicznej YouGov 56 procent respondentów opowiedziało się za przywróceniem swobód osobom zaszczepionym przeciwko koronawirusowi oraz tym, które wyzdrowiały po przebyciu COVID-19. 36 procent było „raczej" lub „całkowicie" przeciwnych, zaś 8 procent pytanych nie podało żadnych informacji.

Badanie zostało przeprowadzone 26 kwietnia br. na reprezentatywnej grupie 1138 mieszkańców Niemiec powyżej 18 lat. Pytanie brzmiało: „Jesteś za czy przeciw temu, by zaszczepione osoby w Niemczech uzyskały więcej swobód?”

Przywrócenie swobód było jednym z tematów poniedziałkowego (26.04.) spotkania kanclerz Angeli Merkel (CDU) i premierów niemieckich krajów związkowych. Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi znoszenia restrykcji zaszczepieni i ozdrowieńcy mogliby korzystać na przykład przy dostępie do sklepów czy usług z takich samych praw, co osoby z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Przy wjeździe do Niemiec z zagranicy w większości przypadków mogłyby uniknąć kwarantanny.

Według ministra zdrowia Jensa Spahna (CDU) rząd w Berlinie mógłby przedstawić konkretną propozycję w przyszłym tygodniu, a Bundesrat mógłby wtedy podjąć decyzję 28 maja.

(DPA/sier)

