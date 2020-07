Większość Niemców przyzwyczaiła się do maski

Przeważająca większość obywateli Niemiec przyzwyczaiła się do środków zapobiegawczych mających powstrzymać szerzenie się pandemii koronawirusa, wynika z sondażu Deutschlandtrend przeprowadzonego na zlecenie telewizji publicznej ARD. Blisko 80 procent respondentów stwierdziło, że w międzyczasie przyzwyczaiło się do noszenia maski ochronnej i zachowywania dystansu społecznego. 19 proc. przyznało, że przychodzi im to jeszcze trudno.

Oporne AfD i FDP

Zupełnie inaczej reagują wyborcy Alternatywy dla Niemiec (AfD) i Wolnej Partii Demokratycznej (FDP). Aż 43 proc. zwolenników AfD i 35 proc. FDP podało, że trudno im zaakceptować te środki zapobiegawcze.

Dwa procent wszystkich ankietowanych uważa, że te środki ich nie dotyczą lub przyznało, że je ignoruje. Sondaż został przeprowadzony przez instytut demoskopii Infratest Dimap wśród 1064 wyborców.

Nastroje wyborcze: SPD traci, AfD zyskuje

Gdyby w niedzielę odbywały się wybory do Bundestagu, 37 proc. wyborców oddałoby swoje głosy na CDU i CSU. Drugą w rankingu popularności partii politycznych byliby Zieloni z 20-procentowym poparciem. Na SPD zdecydowałoby się 14 proc. wyborców, 11 proc. na AfD. Partię Lewica poparłoby 7 proc., a FDP 5 proc. głosujących. Tym samym obecna koalicja rządząca (CDU/CSU i SPD) uzyskałaby 51 proc. głosów.

W porównaniu z sondażem DeutschlandTrend z 2 lipca 2020 socjaldemokraci stracili dwa punkty procentowe, jeden punkt procentowy zyskała natomiast AfD. Liczba zwolenników chadecji, Zielonych, liberałów i Lewicy pozostała na tym samym poziomie.

