Więcej przypadków maltretowania dzieci. Jugendamty interweniują

W ubiegłym roku niemieckie urzędy ds. młodzieży (tzw. Jugendamty) interweniowały w około 56 600 przypadkach, otaczając dzieci i młodzież swoją opieką. W porównaniu z rokiem 2017 liczba przypadków spadła o prawie 8800 (14 procent) – poinformował Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Powodem jest mniejsza liczba otaczania opieką małoletnich imigrantów, którzy do Niemiec przyjechali bez opiekunów. Liczba tych przypadków spadła o prawie 46 procent, co przekłada się na 10 300 przypadków.

Fizyczne i psychiczne znęcanie się

O jedną czwartą wzrosła jednak liczba spraw związanych ze znęcaniem się nad dziećmi – wynika z danych statystycznych. Po oznakach fizycznego lub psychicznego znęcania się nad dziećmi Jugendamty interweniowały w ubiegłym roku ok. 6100 razy. W 2017 roku w prawie 4900 przypadkach. Maltretowanie dzieci stało się tym samym po raz pierwszy od 1995 roku trzecią pod względem częstotliwości przyczyną otaczania dzieci kuratelą urzędów ds. dzieci i młodzieży.

Przeciążeni rodzice

Najczęstszą przyczyną interwencji urzędów było nieradzenie sobie rodziców z opieką nad dziećmi. Powód ten stanowił 24 procent wszystkich przypadków. W porównaniu z poprzednimi latami liczba spraw z tym związanych utrzymała się na stałym poziomie (ok. 17 700 przypadków). Na drugim miejscu znalazła się opieka nad małoletnimi uchodźcami (12 200).

Urzędy ds. młodzieży obejmują opieką małoletnich, kiedy w rodzinach dochodzi nagle do sytuacji kryzysowych. Są to środki ochronne zainicjowane na wniosek dziecka, policji, szkół, lekarzy lub przez same urzędy. Do czasu rozwiązania problemów dzieci i nieletnia młodzież może przebywać w placówce opiekuńczej lub rodzinie zastępczej.

dpa, epd/dom