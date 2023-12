WHO: wzrasta liczba rowerzystów ginących na drogach

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na 1000 mieszkańców w latach 2010-2021 spadła o 16 proc., odsetek ten wśród rowerzystów wzrósł z 5 do 6 proc. – podała w środę w Genewie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Dla Europy ten skok jest większy: z 4 do 9 proc. (od 2013).

Każdego dnia na świecie w wypadkach drogowych ginie około 3200 osób. W 2021 roku na drogach zginęło 1,19 mln osób – szacuje WHO. Wypadki drogowe są najczęstszą przyczyną śmierci dzieci i młodych do 29. roku życia – podkreśliła dr Etienne Krug, szefowa wydziału WHO ds. społecznych czynników wpływających na rozwój.

Wśród ofiar wypadków drogowych 30 proc. to pasażerowie samochodów, a aż 70 proc. – piesi, rowerzyści i inni użytkownicy dróg.

Druga rewolucja francuska: rowery opanowują Paryż To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tylko 0,2 procent dróg na świecie ma zapewnione wydzielone pasy dla rowerów. WHO, która popiera aktywność fityczną między innymi jazdę na rowerze czy bieganie, apeluje do rządów, by zadbały o bezpieczne warunki jazdy na rowerze. Krajami modelowymi są tu Dania i Holandia – zaznaczyła Krug. Drogi dla rowerów są tam oddzielone od ruchu drogowego, co bardzo wpływa na bezpieczeństwo ruchu rowerowego.

Dla ochrony od rowerzystów i innych użytkowników ważne są też ograniczenia prędkości, a sami rowerzyści powinni nosić kaski – przypomniała Krug. A w nocy być widoczni dzięki oświetleniu roweru i odpowiedniej odzieży.

(DPA/mar)

