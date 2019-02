WHO: trzykrotny wzrost zachorowań na odrę

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla Europy z siedzibą w Kopenhadze poinformowało o trzykrotnym wzroście w roku 2018 przypadków zarażenia wirusem odry w europejskim obszarze WHO. W porównaniu z rokiem 2016 na odrę zachorowało zgoła 15 razy więcej ludzi. Przy tym zapadalność na tę chorobę zakaźną trzy lata temu była rekordowa niska.

W Niemczech panował odwrotny trend. Po 900 przypadkach odry w 2017 r. rok później odnotowano już tylko 500 przypadków zachorowań.

Rekordowa Ukraina

Jak wynika z danych WHO za rok 2018, w 53 krajach obszaru europejskiego odnotowano prawie 82.600 przypadków odry. 72 z nich były śmiertelne.

WHO zalicza do obszaru europejskiego oprócz krajów UE także Rosję, Turcję, Izrael, Uzbekistan, Gruzję i Azerbejdżan.

Najwięcej przypadków odry odnotowano na Ukrainie (ponad 53 tys.), w Serbii (5076), w Izraelu (2919), we Francji (2913), w Rosji (2256), we Włoszech (2517), Gruzji (2203) oraz Grecji (2193). W Polsce do kwietnia 2018 stwierdzono 69 przypadków zachorowań.

Jak zaznaczyła szefowa regionalnego biura WHO Zsuzsanna Jakab, wprawdzie w 2018 zaszczepiono przeciwko odrze więcej osób niż rok wcześniej, ale to nie wystarczy. - Musimy zrobić więcej, by każdego z osobna uchronić przed chorobą, której można łatwo uniknąć – powiedziała Jakab.

Wirus odry może zaatakować mózg i jest dużym zagrożeniem dla życia. Dlatego WHO dąży do całkowitego wyeliminowania tej choroby na świecie.

(dpa/jar)