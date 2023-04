Szczepionki na covid uratowały ponad milion istnień ludzkich

Szczepionki opracowane we wczesnej fazie pandemii koronawirusa uratowały wiele istnień ludzkich – podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Z raportu organizacji wynika, że od końca 2020 roku ponad milion osób w samej Europie i krajach byłego Związku Radzieckiego (które WHO zalicza także do regonu Europa) zawdzięcza przeżycie szczepionkom na COVID-19.

Liczba tę oszacowano na podstawie wskaźników zgonów i dawek szczepionek podanych w 26 krajach regionu. Z raportu WHO wynika, że od wybuchu pandemii w 2020 roku z powodu COVID-19 zmarły ponad dwa miliony osób w regionie europejskim. Skuteczność szczepionek była również ważona w zależności od dominującego wariantu koronawirusa dla każdej fali pandemii. Pośrednie efekty szczepień nie były brane pod uwagę.

Głównie osoby powyżej 60. roku życia

Według WHO 96 procent osób, które przeżyły pandemię dzięki szczepionkom, było w wieku powyżej 60 lat. Szczególnie dużej liczbie zgonów udało się zapobiec podczas fali wariantu omikron. Liczbę osób uratowanych dzięki szczepieniom w tej fazie pandemii oszacowano na prawie 570 tysięcy.

Dyrektor regionu europejskiego w WHO Richard Pebody zaapelował do jeszcze niezaszczepionych osób o zabezpieczenie się: – W naszych badaniach widzimy, że szczepionka na COVID-19 uratowała w całej Europie w czasie pandemii dużą liczbę istnień ludzkich – oświadczył Pebody.

Region Europy Światowej Organizacji Zdrowia obejmuje 53 kraje. Oprócz państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obejmuje również Rosję i kilka krajów na Kaukazie oraz w Azji Środkowej.

(DPA/dom)

