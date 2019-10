WHO: Rosjanie coraz mniej piją

Rosja uważana była przez długi czas za jeden z krajów o najwyższym spożyciu alkoholu na świecie – zaznacza się w analizie, którą WHO przedstawiła we wtorek (1.10.2019). W ubiegłych lat obserwuje się jednak wyraźny trend w odwrotnym kierunku. Spożycie alkoholu na głowę w Rosji w okresie od roku 2003 do 2016 spadło o 43 proc. Przyczyn WHO dopatruje się w całym katalogu działań rosyjskich władz, ograniczających spożycie alkoholu jak np. zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach po godz. 23.00.

Za czasów Putina wprowadzono zakaz nocnej sprzedaży alkoholu

Doprowadziło to także do nienotowanego jak dotąd wzrostu przeciętnej spodziewanej długości życia w Rosji, jaki stwierdzono w ubiegłym roku. Mężczyźni przeciętnie dożywają teraz 68 lat, kobiety 78 lat. Na początku lat 90-tych spodziewana długość życia mężczyzn wynosiła tam 57 lat. W schyłkowym okresie Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow jako pierwszy wziął się za problem pijaństwa i wdrożył kampanię antyalkoholową, częściowo zabraniając wręcz picia, przez co spożycie alkoholu od połowy lat 80-tych do roku 1990 znacznie spadło. Rosjanie zaczęli potem pić na potęgę po upadku ZSRR w 1991 r. i w pierwszych latach tego tysiąclecia spożycie znacznie wzrosło.

Alkohol wciąż jest elementem rosyjskiego life-stylu

Za czasów obecnego rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który sam chętnie stylizuje się na kochającego naturę sportowca, oprócz zakazu sprzedaży alkolholu po godz. 23.00, wprowadzono minimalną cenę napojów alkoholowych w handlu detalicznym i zakaz alkoholowych reklam.

Już wcześniej dane WHO wskazywały, że Rosjanie tymczasem piją mniej alkoholu niż np. Niemcy czy Francuzi. Także spożycie wyrobów tytoniowych w Rosji w ubiegłych latach znacznie spadło. Odsetek palaczy w Rosji spadł o jedną piątą do 30 proc., jak wynika z międzynarodowej analizy spożycia wyrobów tytoniowych.

afp/ma