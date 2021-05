WHO ostrzega: „Groźba kryzysów podobnych do tego w Indiach"

– Ten wirus ma niezwykłą energię kinetyczną – mówił w Genewie Mike Ryann, główny koordynator WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych. – Wirus ten ma wielką siłę zakaźną i musimy spowolnić tempo jego rozprzestrzeniania się – dodał ekspert i zaznaczył, że „w niektórych krajach sytuacja rozwija się już w podobny sposób, co w Indiach”, ale nie wymienił żadnych państw. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus jednak później zwrócił uwagę na napiętą sytuację w Brazylii i Nepalu. Kolejne kraje mogą już wkrótce znaleźć się w równie krytycznym położeniu.

– Same szczepienia nie są wystarczającą odpowiedzią na to zagrożenie – powiedział Mike Ryan, wskazując na o wiele za małą w stosunku do potrzeb produkcję szczepionek i ich nierówny podział na świecie. Z danych WHO wynika, że do tej pory na świecie zużyto 1,2 mld dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi, przy czym ponad 80 procent dawek podano mieszkańcom bogatych państw. Tylko ułamek tej liczby, 5 mln dawek, trafił do najuboższych krajów.

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

To nie jest akt miłosierdzia

Szef WHO zaapelował do bogatych państw uprzemysłowionych o oddanie na potrzeby państw ubogich większej liczby szczepionek.

– To nie jest żaden akt miłosierdzia, tylko działanie leżące w interesie bogatych krajów, ponieważ w każdej chwili gdzieś na świecie mogą powstać nowe mutacje koronawirusa, zdolne wywołać nową falę pandemii w skali globalnej – powiedział. – Dopóki nie dysponujemy wystarczającą liczbą szczepionek, kraje walczące z pandemią muszą dalej robić to, co zdało egzamin w praktyce – podkreślił.

Tedros Adhanom Ghebreyesus podał przykład Republiki Południowej Afryki, gdzie udało się zapanować nad groźną odmianą koronawirusa. Podkreślił przy tym konieczność ograniczenia kontaktów między ludźmi żyjącymi na ograniczonej przestrzeni, nie zachowującymi nakazów higieny z częstym myciem rąk na czele, nie noszącymi maseczek ochronnych i przebywających w źle wietrzonych pomieszczeniach.

Indie nie nadążają z paleniem zwłok zmarłych na COVID-19

Wirus nadal atakuje

W Indiach trzeci dzień z rzędu odnotowano ponad 400 tys. nowych zakażeń koronawirusem i 4 187 ofiar śmiertelnych. Liczba nowych, potwierdzonych zakażeń w ciągu 24 godzin zwiększyła się o 401 078, do 21,9 miliona, o czym poinformowało tamtejsze Ministerstwo Zdrowia.

W skali światowej jest to drugi najwyższy wynik, po USA. Do tej pory w Indiach na koronawirusa zmarło prawie 240 tys. osób.

