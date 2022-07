WHO ogłasza międzynarodowy stan zagrożenia małpią ospą

Fakt, że małpia ospa nagle rozprzestrzenia się tam, gdzie nigdy nie występowała, mocno niepokoi Światową Organizację Zdrowia (WHO). Mimo że choroba nie rozprzestrzenia się tak łatwo jak koronawirus, WHO bije teraz na alarm i ogłosiła „stan zagrożenia o zasięgu międzynarodowym”. Ma to ułatwić skoordynowaną walkę z wirusem, poinformował w sobotę szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas wirtualnej konferencji w Genewie. Jest to najwyższy poziom ostrzegania, jaki WHO może wprowadzić w przypadku zagrożenia zdrowia.

Nie ma to jednak żadnych praktycznych następstw. Sklasyfikowanie ma jedynie zachęcić rządy krajów członkowskich do podjęcia działań, aby opanować epidemię. Mają one za zadanie uświadomić lekarzy oraz placówki medyczne, podejmować działania ochronne w podejrzanych o infekcję przypadkach oraz edukować społeczeństwo, jak chronić się przed zakażeniem.

Zdaniem ekspertów opracowana niegdyś szczepionka przeciwko ospie wietrznej jest również skuteczna w przypadku wirusa ospy małpiej.

Dane RKI

Jeszcze podczas nadzwyczajnego spotkania w czerwcu eksperci WHO odradzali wciąż ogłoszenie najwyższego stopnia alarmu. Od tego czasu jednak stale przybywa przypadków zakażenia. Do tej pory zarejestrowano prawie 17 tysięcy przypadków w 74 krajach świata. Instytut Roberta Kocha RKI poinformował w piątek 22 lipca o 2300 przypadków mapiej ospy w Niemczech.

Ospa małpia jest mniej groźnym odpowiednikiem ospy prawdziwej, którą zdołano wyeliminować przed około 40 laty. Wirus ospy małpiej najczęściej występuje w Afryce Zachodniej i Środkowej. Do typowych objawów zakażenia zaliczają się: wysoka gorączka, obrzęk węzłów chłonnych i krosty przypominające ospę wietrzną.

Od maja małpia ospa rozprzestrzenia się także w innych krajach, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Według WHO dotyka ona głównie młodych homoseksulanych mężczyzn w dużych miastach. Do zakażenia dochodzi przez bliski kontakt z ciałem i skórą.

Właściwe działania

Szef WHO ogłaszając w sobotę najwyższy stopień alarmu wyraził jednocześnie obawę, że może dojść do stygmatyzacji mężczyzn uprawiający seks w związkach jednopłciowych i obwiniania ich za wybuch epidemii. A to zdaniem Tedrosa, może utrudnić odpowiednie monitorowanie przypadków zakażeń i tym samym powstrzymanie wybuchu epidemii.

(DW/jar)

